Valter Heueri mälestusvõistluse esikoht rändas Soome

Toivo Keinänen.
Toivo Keinänen. Autor/allikas: Valter Heueri mälestusfestival/Facebook
Pühapäeval toimus Elvas 16. korda maletaja ja maleajaloolase Valter Heueri mälestuseks korraldatud välkmaleturniir, mille võitjaks tuli sel aastal Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen.

Keinänen teenis ülekaaluka võidu, kui kogus 15 vooruga 13 punkti. Teist ja kolmandat kohta jagasid 11,5 punkti teeninud Kreeka parim naismaletaja IM Stavroula Tsolakidou ja Läti FIDE meister Matiss Mustaps. Lisanäitajate alusel pälvis hõbeda kreeklanna.

Eestlaste parima tulemuse eest hoolitses GM Aleksandr Volodin, kes sai 11 punktiga neljanda koha. GM Meelis Kanep oli 10 punktiga viies ja IM Mai Narva platseerus 9,5 punktiga kuuendale kohale.

Elva Spordihoones peetud võistlusel osales kokku 64 maletajat, teiste seas 20 tiitliga mängijat.

Valter Heueri mälestusvõistlusel triumfeerinud Keinänen tuli võitjaks ka laupäeva õhtul esmakordselt peetud Verevi Cup välkmaleturniiril.

Toimetaja: Henrik Laever

