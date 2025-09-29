X!

Stanley karikavõitja jäi oma kaptenist pikaks ajaks ilma

Aleksander Barkov.
Eelmisel hooajal jäähokiliigas NHL Stanley karika võitnud Florida Panthersi soomlasest kapten Aleksander Barkov peab ränga vigastuse tõttu jäält eemal olema kuni üheksa kuud.

30-aastane Barkov rebestas Panthersi hooajaeelses treeninglaagris paremas põlves eesmist ristatisidet (ACL) ja külgsidet (MCL) ning klubi sõnul on tema eeldatav taastumisaeg seitse kuni üheksa kuud.

"Aleksander on riietusruumis ülioluline lüli. Nüüd on võimalus näha, millised mehed veel liidritena meie meeskonnas esile kerkivad. Muidugi alati öeldakse, et järgmine mees võtab koha üle, aga tema puhul ei ole see nii lihtne," ütles Panthersi peatreener Paul Maurice.

Taastumisaja põhjal võiks Barkov tagasi rivis olla Stanley karikamängude alguseks. Klubi viimane põhihooaja mäng toimub 15. aprillil. Samas ei saa Barkov suure tõenäosusega aidata Soome koondist veebruarikuus toimuvatel Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Barkov oli eelmisel hooajal Panthersi parim sööduandja (51) ja kogus kokku 71 resultatiivsuspunkti. Stanley karikamängude jooksul kogunes tema arvele 23 mänguga kuus väravat ja 16 tulemuslikku söötu. Panthers tuli Stanley karikavõitjaks teist hooaega järjest.

Tiitlikaitsja alustab uut hooaega 7. oktoobril kodumänguga Chicago Blackhawksi vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

