X!

Kümnekesi jäänud Milan lõpetas Napoli veatu seeria

Jalgpall
Mängu parimaks valitud Christian Pulisic.
Mängu parimaks valitud Christian Pulisic. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Napoli pühapäeval vastu võtma esimese kaotuse, kui võõrsil tunnistati Milani 2:1 paremust.

Milan asus juhtima juba 3. minutil, kui Christian Pulisicilt tulnud söödu realiseeris Alexis Saelemaekers. Kohe pärast pooltunni täitumist sai Pulisic ise jala valgeks.

Teine poolaeg pakkus Napolile võimaluse seis enda kasuks pöörata, sest 57. minutil sai Milani äärekaitsja Pervis Estupinan omade karistusalas tehtud vea eest punase kaardi. Napoli kasuks määratud penalti realiseeris edukalt Kevin De Bruyne.

Napoli üritas innukalt järelejäänud mänguaja jooksul viigiväravat leida, kuid Milan pidas turmtulele vastu ja napsas 2:1 võidu.

Tabeli tippu tõusnud Milan on viiest mängust korjanud 12 punkti. Sama palju punkte on ka Napolil ja Romal. Viimane sai pühapäeval Artem Dovbõki ja Matias Soule väravate abil 2:0 jagu Verona Hellasest.

Esikolmikule järgnevad Juventus (11 punkti), Milano Inter, Atalanta ja Cremonese (kõik 9 punkti).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:41

Kümnekesi jäänud Milan lõpetas Napoli veatu seeria

08:08

Paskotši, Käit ja Palumets tegid täismängu

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

28.09

Eelmisel hooajal säranud Villa sai esimese võidu, Arsenal pääses napilt

28.09

Eesti ja Itaalia MM-valikmängu piletid on välja müüdud

28.09

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

28.09

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

28.09

Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

28.09

Tšiili noored alustasid MM-i viimase hetke võiduga, kolm punkti ka Ukrainale

sport.err.ee uudised

10:52

Martin Rump pani Barcelonas hooajale võiduka punkti

10:25

GALERII | Eesti tuli quadide Rahvuste krossil medalile

09:41

Kümnekesi jäänud Milan lõpetas Napoli veatu seeria

09:11

Tiit Karuksi kuukommentaar: maailma kergejõustik on Duplantise nägu

08:39

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

08:08

Paskotši, Käit ja Palumets tegid täismängu

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

28.09

Meier aitas Eesti naiskonna Põhjamaade triali MV-l teiseks

28.09

Tamm käis EMV finaaletapil autot näitamas: tahtsime fännidele silmailu tuua

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar Uuendatud

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

28.09

ETV spordisaade, 28. september

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

28.09

Parakergejõustiku MM-il New Delhis osalevad neli Eesti sportlast

28.09

Eelmisel hooajal säranud Villa sai esimese võidu, Arsenal pääses napilt

28.09

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

28.09

Eesti ja Itaalia MM-valikmängu piletid on välja müüdud

28.09

Soomer teenis Saksamaa meistrivõistlustelt pronksmedali

28.09

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

loetumad

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

28.09

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

28.09

Atletico lõi Realile viis väravat ja katkestas linnarivaali ilusa seeria

28.09

Marc Marquez krooniti pika pausi järel taas MotoGP maailmameistriks

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo