Kümnekesi jäänud Milan lõpetas Napoli veatu seeria

Milan asus juhtima juba 3. minutil, kui Christian Pulisicilt tulnud söödu realiseeris Alexis Saelemaekers. Kohe pärast pooltunni täitumist sai Pulisic ise jala valgeks.

Teine poolaeg pakkus Napolile võimaluse seis enda kasuks pöörata, sest 57. minutil sai Milani äärekaitsja Pervis Estupinan omade karistusalas tehtud vea eest punase kaardi. Napoli kasuks määratud penalti realiseeris edukalt Kevin De Bruyne.

Napoli üritas innukalt järelejäänud mänguaja jooksul viigiväravat leida, kuid Milan pidas turmtulele vastu ja napsas 2:1 võidu.

Tabeli tippu tõusnud Milan on viiest mängust korjanud 12 punkti. Sama palju punkte on ka Napolil ja Romal. Viimane sai pühapäeval Artem Dovbõki ja Matias Soule väravate abil 2:0 jagu Verona Hellasest.

Esikolmikule järgnevad Juventus (11 punkti), Milano Inter, Atalanta ja Cremonese (kõik 9 punkti).