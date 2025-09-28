Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

Kodumeeskond Barcelona alustas mängu tempokalt, hoidis avapoolajal palli 86 protsenti mänguajast ning sooritas 416 söötu külalismeeskonna 42 vastu, aga jäi pooletunnise mängu järel Alvaro Odriozola väravast kaotusseisu.

Kaks minutit enne avapoolaja lõppu toimetas Marcus Rashford täpse nurgalöögi Jules Kounde pea peale ning Prantsusmaa koondise kaitsja viigistas seisu. Teise poolaja alguses tõi Barcelona peatreener Hansi Flick noormängijate Dro Fernandeze ja Roony Bardghji asemele esmalt Dani Olmo ja siis 58. minutil Lamine Yamali.

Viimane tõi koheselt mängu muutuse, kui pääses paremal äärel kaitsjast mööda ja tema tsenderduse realiseeris väravaks Robert Lewandowski. Viis minutit enne mängu lõppu lõid mõlemad meeskonnad 20-sekundilise vahega latti, sealjuures ei suutnud Poola ründaja palli võrku saata kuuelt meetrilt.

Mängu lõpuks 22 pealelööki teinud tiitlikaitsja saavutas ikkagi 2:1 võidu ning tõusis sellega tabeli tippu. Seitsme vooru järel on neil uue liidrina 19 punkti, Madridi Real jääb maha ühe ja Villarreal kolme punktiga. Kehv hooaja algus on Sociedadile seitsmest mängust toonud neli kaotust, viie punktiga ollakse 17. kohal.