Parakergejõustiku MM-il New Delhis osalevad neli Eesti sportlast

Eesti parasportlastest osalevad MM-il kaugushüppaja Delisa Filippov (T12 võistlusklass), 400 m jooksja Oskar Kobin (T62) ning kettaheitjad Raigo Roots (F57) ja Egert Jõesaar (F44). Filippov, Kobin ja Roots osalevad suurvõistlusel esmakordselt.

Delisa Filippov läbis MM-i eel klassifitseerimise ning osaleb edaspidi T12 võistlusklassis. Jawaharlal Nehru staadioni kaugushüpperajale asub ta esmaspäeva, 29. septembri hommikul Eesti aja järgi kell 7:20.

Raigo Roots asub uue F57 võistlusklassi kvalifikatsioonivõistlusel kettaheiteringi kolmapäeval, 1. oktoobril ning peab end kolme katsega kümne tugevama sekka murdma. Finaalvõistlus on kavas neljapäeval, 2. oktoobrll.

Egert Jõesaare F44 võistlusklassi finaalvõistlus toimub reedel, 3. oktoobril.

Oskar Kobin (T62) asub jooksujalgu kasutavate sportlaste 400 m jooksu starti pühapäeval, 5. oktoobril.

Parakergejõustiku MM-il osaleb kokku enam kui tuhat parasportlast ning kavas on 186 medaliala, neist 101 meestele, 84 naistele ja üks segavõistlejatele. Võrreldes eelmise aasta MM-iga Kobes on medalialade arv kasvanud 15 võrra.