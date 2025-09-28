X!

Parakergejõustiku MM-il New Delhis osalevad neli Eesti sportlast

Parasport
Egert Jõesaar
Egert Jõesaar Autor/allikas: Massimo Bertolini
Parasport

27. septembrist kuni 5. oktoobrini toimuvad Indias New Delhis parakergejõustiku maailmameistrivõistlused. 12. korda toimuva MM-i võistluspaigaks on 60 000 pealtvaatajat mahutav Jawaharlal Nehru staadion.

Eesti parasportlastest osalevad MM-il kaugushüppaja Delisa Filippov (T12 võistlusklass), 400 m jooksja Oskar Kobin (T62) ning kettaheitjad Raigo Roots (F57) ja Egert Jõesaar (F44). Filippov, Kobin ja Roots osalevad suurvõistlusel esmakordselt.

Delisa Filippov läbis MM-i eel klassifitseerimise ning osaleb edaspidi T12 võistlusklassis. Jawaharlal Nehru staadioni kaugushüpperajale asub ta esmaspäeva, 29. septembri hommikul Eesti aja järgi kell 7:20.

Raigo Roots asub uue F57 võistlusklassi kvalifikatsioonivõistlusel kettaheiteringi kolmapäeval, 1. oktoobril ning peab end kolme katsega kümne tugevama sekka murdma. Finaalvõistlus on kavas neljapäeval, 2. oktoobrll.

Egert Jõesaare F44 võistlusklassi finaalvõistlus toimub reedel, 3. oktoobril.

Oskar Kobin (T62) asub jooksujalgu kasutavate sportlaste 400 m jooksu starti pühapäeval, 5. oktoobril.

Parakergejõustiku MM-il osaleb kokku enam kui tuhat parasportlast ning kavas on 186 medaliala, neist 101 meestele, 84 naistele ja üks segavõistlejatele. Võrreldes eelmise aasta MM-iga Kobes on medalialade arv kasvanud 15 võrra.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

22:13

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

21:25

Parakergejõustiku MM-il New Delhis osalevad neli Eesti sportlast

20:58

Eelmisel hooajal säranud Villa sai esimese võidu, Arsenal pääses napilt

20:32

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

19:56

Eesti ja Itaalia MM-valikmängu piletid on välja müüdud

19:31

Soomer teenis Saksamaa meistrivõistlustelt pronksmedali

19:08

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

18:48

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

18:28

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

17:49

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

19:08

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

27.09

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

27.09

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

15:43

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

27.09

Baruto kutsus ajaloo vägevaima sumomaadleja Eestisse

17:49

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo