Eelmisel hooajal säranud Villa sai esimese võidu, Arsenal pääses napilt

Eelmisest viiest mängust kolm viigipunkti teeninud Villa võõrustas pühapäeval Fulhamit ning teenis Londoni klubi üle 3:1 võidu, kui pööras külalismeeskonna kiire avavärava järel mängu veerand tunni jooksul Ollie Watkinsi, John McGinni ja Emiliano Buendia tabamuste toel 51. minutil enda kasuks.

"Me ei alustanud piisava energiaga, lasime endale värava lüüa, aga reageerisime sellele. Saime tulemuse tänu sellele, et olime agressiivsemad, energilisemad ja soovisime mängu tagasi tulla," kommenteeris Villa peatreener Unay Emery.

Teises pühapäevases mängus viis Saksamaa ründaja Nick Woltemade Newcastle Unitedi 34. minutil Arsenali vastu juhtima ning oli võidus kinni 84. minutini, mil seisu viigistas Mikel Merino. Matši kuuendal lisaminutil tagas külalismeeskonnale tähtsad kolm punkti keskkaitsja Gabriel, kes lükkas peaga väravasse Martin Ödegaardi nurgalöögi.

Kuue vooru järel jätkab tabeliliidrina 15 punkti kogunud Liverpool, Arsenal on nende järel teeninud 13 ja Crystal Palace 12 punkti. "Tänane võit on meie karakteri tõendiks, usaldame üksteist ja oleme enesekindlad. Meil on suurepärane kooslus - oleme kõigeks valmis," rääkis Merino.