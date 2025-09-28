Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

80 minutit kestnud mängu jooksul loovutas Alcaraz avasetis oma servil Nakashimale vaid kaks punkti, teises setis ei suutnud ta seisul 5:3 ära kasutada kolme matšpalli, aga lõpetas siis kohtumise oma servil nulliga. Esireket võitis esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest ja kostitas vastast 25 äralöögiga.

"On suurepärane taas võita ning taas poolfinaali pääseda. See on aga ka eriline, sest mängin Tokyo turniiril esimest korda ning debüüdil poolfinaali jõuda on midagi fantastilist," rääkis maailma esireket Nakashima alistamise järel.

Alates aprillist on Alcaraz võitnud 50 ja kaotanud 3 matši, sel aastal on ta kokku võitnud 65 kohtumist, millega kordab oma tunamullu püstitatud rekordit. "Tunnen end väljakul igas mängus väga hästi. Tunnen, nagu suudaksin teha kõike. Olen hooaja lõppu jõudmas väga enesekindlalt ja sellised matšid sellisel tasemel aitavadki enesekindlust kõrgel hoida," tõdes hispaanlane.

Nelja parema seas läheb Alcaraz vastamisi neljandana asetatud norralase Casper Ruudiga, kes oli 6:3, 6:2 üle kvalifikatsioonist alustanud Aleksandar Vukicist. Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel ameeriklased, kui teise asetusega Taylor Fritz mängib üllatuslikult Holger Rune 6:3, 6:3 alistanud Jenson Brooksbyga.