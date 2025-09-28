X!

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Maailma esireket Carlos Alcaraz alistas Tokyos toimuval ATP 500 kategooria turniiril veerandfinaalis USA tennisisti Brandon Nakashima (ATP 33.) 6:2, 6:4.

80 minutit kestnud mängu jooksul loovutas Alcaraz avasetis oma servil Nakashimale vaid kaks punkti, teises setis ei suutnud ta seisul 5:3 ära kasutada kolme matšpalli, aga lõpetas siis kohtumise oma servil nulliga. Esireket võitis esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest ja kostitas vastast 25 äralöögiga.

"On suurepärane taas võita ning taas poolfinaali pääseda. See on aga ka eriline, sest mängin Tokyo turniiril esimest korda ning debüüdil poolfinaali jõuda on midagi fantastilist," rääkis maailma esireket Nakashima alistamise järel.

Alates aprillist on Alcaraz võitnud 50 ja kaotanud 3 matši, sel aastal on ta kokku võitnud 65 kohtumist, millega kordab oma tunamullu püstitatud rekordit. "Tunnen end väljakul igas mängus väga hästi. Tunnen, nagu suudaksin teha kõike. Olen hooaja lõppu jõudmas väga enesekindlalt ja sellised matšid sellisel tasemel aitavadki enesekindlust kõrgel hoida," tõdes hispaanlane.

Nelja parema seas läheb Alcaraz vastamisi neljandana asetatud norralase Casper Ruudiga, kes oli 6:3, 6:2 üle kvalifikatsioonist alustanud Aleksandar Vukicist. Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel ameeriklased, kui teise asetusega Taylor Fritz mängib üllatuslikult Holger Rune 6:3, 6:3 alistanud Jenson Brooksbyga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

16:12

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

27.09

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

25.09

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

25.09

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

24.09

Kristjan Tamm langes Falunis üksikmängus välja

24.09

Tamm oli Rootsi turniiril nii üksik- kui paarismängu edukas

23.09

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

23.09

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

23.09

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

22.09

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

22.09

Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

22.09

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:32

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

16:12

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

15:43

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

15:10

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

15:05

Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

14:35

Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

14:12

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

13:42

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

13:15

Sõudmise MM-i medalitabeli võitis Hiina, naiste ühepaadi kuld selgitati ülinapilt

12:46

Inglismaa ragbinaised krooniti rekordilise publiku ees maailmameistriteks

12:18

Ruben Volt oli TCR Europe sarja viimasel etapil võidukas

11:32

Eesti ameerika jalgpallur mängib kolmandat aastat järjest German Bowlis

11:06

Merily Väster tuli rannamaadluse U-17 MM-il medalile

10:47

Tšiili noored alustasid MM-i viimase hetke võiduga, kolm punkti ka Ukrainale

10:23

Atletico lõi Realile viis väravat ja katkestas linnarivaali ilusa seeria

09:48

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

09:12

Marc Marquez krooniti pika pausi järel taas MotoGP maailmameistriks

08:10

Sakus näitasid tulist heitlust Krestinov ja Rätsep

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

loetumad

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

27.09

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

16:32

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

27.09

Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo