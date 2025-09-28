X!

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

Võrkpall
Võrkpalli MM: Itaalia - Bulgaaria
Võrkpalli MM: Itaalia - Bulgaaria Autor/allikas: SCANPIX / AP
Võrkpall

Itaalia meeste võrkpallikoondis alistas Filipiinidel toimunud maailmameistrivõistluste finaalturniiri esikohamängus Bulgaaria 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Esimese geimi keskel sai veidiks juhtima Bulgaaria, aga geimi keskel haaras Itaalia 5:0 spurdi toel eduseisu ega lasknud seda enam käest. Teises geimis juhiti enam-vähem algusest lõpuni, kusjuures otsustav käik pandi sisse eduseisul 17:16.

Kolmanda geimi keskel tuli sisse aga mõõnaperiood, kus Bulgaaria 8:9 kaotusseisust asus juhtima 15:10, 17:11, 20:14 ja võitis lõpuks 25:17. Neljas geim kuulus aga täielikult Itaaliale, kes võitis turniiri kaheksa viimast pallivahetust.

Tiitlikaitsja kaotas küll alagrupis korra Belgiale 2:3, aga oli alates sõelmängudest väga kindel - ei Argentina, veerandfinaalis taas Belgia ega poolfinaalis Poola ei saanud Saapamaa palluritelt ainsatki geimi kätte.

Tegemist on Itaalia viienda MM-tiitliga, vaid NSV Liidul on üks enam ning vastavas tabelis jagavad kolme tiitliga kolmandat kohta Brasiilia ja Poola, kes seekord võitis pronksi, saades kolmanda koha mängus jagu Tšehhist 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Hõbemedalid teeninud Bulgaaria mängis MM-finaalis esimest korda, sest kuigi ka 1970. aastal saadi teine koht, siis oli turniirisüsteem teistsugune ja finaalmängu kui sellist ei peetud.

Kui varem selgitati võrkpalli maailmameistreid iga nelja aasta tagant, siis nüüd minnakse üle kaheaastasele süsteemile ehk järgmist korda hakatakse tiitlile mängima 2027. aastal Poolas.

Toimetaja: Siim Boikov

