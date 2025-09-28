Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

Eesti jalgpallikoondislane Ioan Yakovlev ja Kreeka esiliigaklubi Panionios alistasid 3:1 Panargiakose. Eestlane panustas võidumängu kahe väravasööduga.

Kreeka esiliiga kolmanda vooru kohtumises lõi juba seitsmendal minutil avavärava Panargiakos. Eestlase koduklubi vastas aga kiirelt ja kolme minuti möödudes seis viigistati, vahendab Soccernet.ee.

Teise kolmveerandtunni esimesel minutil edu duubeldati, kui Yakovlevi tsenderduse vormistas väravaks Panagiotis Moraitis. Ka kolmanda värava vormistamisel ütles eestlane sõna sekka, kui tema nurgalöögi lõi peaga väravavõrku Anthony Belmonte.

Eestlane kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise.

Kolme vooru järel hoiab Panionios Kreeka esiliigas liidripositsiooni. Senistest kohtumistest on võidetud kaks ja viigistatud ühel korral.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.