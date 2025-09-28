Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

21 minutit väljakul viibinud Asi panustas kaheksa punktiga (kahesed 1/5, kolmesed 2/3), viie lauapalli, nelja resultatiivse söödu ja kolme vaheltlõikega. Ta kaotas ka kahel korral palli ja tegi ühe vea.

Ta oli naiskonna paremuselt neljas punktitooja pärast Renee Denys'd (20 punkti), leedulannat Santa Okockyte-Balkojienet (15) ja ameeriklannat DeYona Gastonit (11).

Braine on alustanud Belgia kõrgliigat kolme kindla võiduga. Asi on visanud neis kohtumistes vastavalt seitse, kuus ja kaheksa punkti.

Järgmisena mängitakse seni kolmest mängust ühe võitnud Boomi Phantomsiga, misjärel alustatakse mängudega ka EuroCupi sarjas.