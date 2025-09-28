X!

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

Korvpall
Anna Gret Asi
Anna Gret Asi Autor/allikas: Castors Braine
Korvpall

Eesti korvpalluri Anna Gret Asi klubi Castors Braine alistas Belgia kõrgliigas võõrsil Waregemi 91:35 (31:8, 22:9, 16:14, 22:4) ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu.

21 minutit väljakul viibinud Asi panustas kaheksa punktiga (kahesed 1/5, kolmesed 2/3), viie lauapalli, nelja resultatiivse söödu ja kolme vaheltlõikega. Ta kaotas ka kahel korral palli ja tegi ühe vea.

Ta oli naiskonna paremuselt neljas punktitooja pärast Renee Denys'd (20 punkti), leedulannat Santa Okockyte-Balkojienet (15) ja ameeriklannat DeYona Gastonit (11).

Braine on alustanud Belgia kõrgliigat kolme kindla võiduga. Asi on visanud neis kohtumistes vastavalt seitse, kuus ja kaheksa punkti.

Järgmisena mängitakse seni kolmest mängust ühe võitnud Boomi Phantomsiga, misjärel alustatakse mängudega ka EuroCupi sarjas.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

14:12

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

26.09

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

25.09

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

24.09

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

23.09

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

23.09

Anna Gret Asi alustas Belgias hooaega

23.09

Tallinn pakub suurhalli rajamiseks välja Ülemiste kaubajaama ala

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama

videod

sport.err.ee uudised

16:32

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

16:12

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

15:43

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

15:10

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

15:05

Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

14:35

Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

14:12

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

13:42

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

13:15

Sõudmise MM-i medalitabeli võitis Hiina, naiste ühepaadi kuld selgitati ülinapilt

12:46

Inglismaa ragbinaised krooniti rekordilise publiku ees maailmameistriteks

12:18

Ruben Volt oli TCR Europe sarja viimasel etapil võidukas

11:32

Eesti ameerika jalgpallur mängib kolmandat aastat järjest German Bowlis

11:06

Merily Väster tuli rannamaadluse U-17 MM-il medalile

10:47

Tšiili noored alustasid MM-i viimase hetke võiduga, kolm punkti ka Ukrainale

10:23

Atletico lõi Realile viis väravat ja katkestas linnarivaali ilusa seeria

loetumad

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

27.09

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

16:32

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

27.09

Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo