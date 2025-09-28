X!

Tšiili noored alustasid MM-i viimase hetke võiduga, kolm punkti ka Ukrainale

Tšiilis pandi pall mängu jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel, kus avapäeval teenis dramaatilise võidu ka võõrustajate koondis.

A-alagrupis mängiv Tšiili läks esimese vooru kohtumist Uus-Meremaaga Lautaro Millani tabamusest 54. minutil juhtima, kuid 85. minutil õnnestus Nathan Walkeril penaltist seis viigistada.

Kolmest punktist Tšiili siiski ilma ei jäänud, sest Ian Garguezi seitsmenda üleminuti tabamus tõi neile siiski 2:1 võidu.

Teises sama alagrupi kohtumises oli Jaapan parem Egiptusest 2:0 (29. pen Rio Ichihara, 48. Hisatsugu Ishii).

Ainsa Euroopa võistkonnana käis avapäeval väljakul 2019. aastal selle vanuseklassi maailmameistriks kroonitud Ukraina, kes oli B-alagrupis parem Lõuna-Koreast 2:1 (13. Hennadi Sõntšuk, 16. Oleksandr Põštšõr - 80. Kim Myung-jun).

Paraguay koondis alistas grupi teises mängus Panama 3:2 (42. Alexandro Maidana, 62. Enso Gonzalez, 90+4. Tiago Caballero - 5. Martin Krug, 76. Giovany Herbert).

Kokku mängib turniiri 24 koondist, Euroopa omadest veel ka Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Norra. Kohal on ka selle vanuseklassi ajaloo edukamad koondised ehk Argentina ja Brasiilia.

Kahe aasta eest krooniti U-20 maailmameistriks Uruguay, kes aga tänavusele turniirile ei kvalifitseerunud.

