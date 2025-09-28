X!

TÄNA OTSE | Hiiul on oodata tulist raudteederbit

Täna kell 14.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga raudteederbina tuntud kohtumiselt Nõmme Kalju FC - Tallinna FC Flora. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudios Kristjan Kallaste ja Rimo Hunt.

Mõlemal meeskonnal on pühapäeval Hiiu kunstmurustaadionil palju kaalul, sest Flora võitleb meistritiitli ja Kalju kolmanda koha eest. Flora kaotas eelmises voorus eduseisust peakonkurent Tallinna FCI Levadiale ja vajab seetõttu kindlasti positiivset emotsiooni.

"Sport on ikka üks äraütlemata pull asi. Üks nädal hõiskad peale tähtsat võitu rõõmust ja järgmine nädal longid nukralt staadionilt minema. Emotsioone kui palju ja igale maitsele. Aga sellepärast ta nii põnev ja kaasahaarav ongi," kommenteeris Flora treener Aiko Orgla.

"Kiirelt riisume ennast kokku ja pühapäeval oleme jälle lahinguvalmis. Ootame mängu Kaljuga suure põnevusega. Sellel aastal on meil nendega olnud väga põnevad andmised, kus mängupilt pole alati lõpptulemuses kajastunud."

"Kord oli Kalju parem, aga meie võitsime, siis olime meie paremad, aga Kalju võitis," meenutas ta. "Korra madistadime võrdselt ning meil õnnestus see enda kasuks kallutada. Varsti Hiiul saab näha, kuhu kaalukauss siis seekord kukub. Anname endast kõik, et punktid üle raudtee ikka meile tuleksid."

Kalju püsib viis vooru kaotuseta, eelmises voorus alistati võõrsil Harju JK Laagri 3:2 ja eelmisel nädalal saadi kodus jagu ka Levadiast 2:1. Võidu korral tõustakse hetkel kolmandat kohta hoidva Paide Linnameeskonnaga võrdsetele punktidele.

Selle hooaja seis on kaks-üks Flora kasuks: aprillis võideti Hiiul 2:1 ja juulis A. Le Coq Arenal 1:0, kuid aprillis oli Kalju A. Le Coq Arenal parem 3:2.

"Derbid meie meeskondade vahel on eriti sel hooajal dramaatilise iseloomuga," sõnas peatreener Nikita Andrejev. "Tulemas on huvitav ja raske mäng, ootame kõiki oma fänne staadionile."

