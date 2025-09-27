Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

Liverpooli alistamatu algus Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sai laupäeval lõpu, kui Crystal Palace lisaminutitel võidu vormistas. Manchester United ja Londoni Chelsea pidid kaotusega leppima.

Kodupubliku ees mänginud Crystal Palace alustas hästi ning Ismaila Sarr viis juba üheksandal minutil võõrustaja juhtima. Kohtumine kulges seejärel tempokalt ning mõlemad meeskonnad said võimalusi, sealhulgas pääses jooksma ka Liverpooli uus ründaja Alexander Isak, kuid poolajapausile mindigi Palace'i napil eduseisul.

Liverpool läks teisel poolajal platsile viigiväravat jahtima ning nagu sel hooajal juba korduvalt juhtunud on, suutis Liverpool viimasel veerandtunnil seisu viigistada, kui Federico Chiesa palli võõrustaja võrku lõi.

Paistab, et Liverpooli õnn otsustavatel hetkedel sai vähemalt selleks korraks läbi, sest sel korral õnnestus hoopis Palace'il lõpuminutitel võit napsata: kaheksandal lisaminutil jäi Eddie Nketiah standardolukorras Liverpooli karistusalas üksi ning viis võõrustaja lõplikult juhtima.

Manchester City jätkas võimsalt, kui koduväljakul alistati Burnley suisa 5:1, aga linnarivaal United ei saanud taas oma mängu käima ning pidi Brentfordi vastu 1:3 kaotusega leppima. 24. minutil juhtima, aga 53. minutil kümnekesi jäänud Londoni Chelsea sai samuti kaotuse, kui Brighton lõi mängu viimasel veerandtunnil kolm vastuseta väravat.