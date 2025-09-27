HC Panter mängis kodujääl kolmeväravalise edu maha

Panter läks hooaja kuuendas mängus vastamisi Riia Prizmaga ning kuigi lätlased läksid neljandal minutil Roberts Jekimovsi väravast juhtima, oli Panteril vastus olemas.

Vadim Vasjonkin viigistas seisu 15. minutil ning Andre Linde tegi teisel perioodil vinge esituse, kui sai üheksa minutiga kirja kübaratriki. Väravasööte andsid talle Vasjonkin, Niklas Sildre ja Jegor Proskurin.

Kolmeväravaline edu aga täiesti ohutuks ei kujunenudki ning kolmandiku lõpuks oli Prizma jõudnud värava kaugusele. Kolmandal perioodil viskas Riia klubi veel kaks väravat ning viigistas seisu, viies mängu lisaajale. Seal ei läinud kaua: Matiss Birins saatis litri Tallinna klubi väravasse ning külaline tuli 1:4 kaotusseisust välja, realiseerides 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) võidu.

Panter on sel hooajal teeninud kaks võitu (üks lisaajal) ning neli kaotust, viie punktiga jätkatakse liigatabelis kuuendal real. Tabeli tipus on 11 punkti kogunud HK Zemgale/LLU ja Liepaja, kellele järgnevad Riia Prizma (10 p), Kiievi Capitals ja tiitlikaitsja Mogo (mõlemal 9 p).

HC Panteri hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel, kui Tondiraba jäähallis võõrustatakse kahel järjestikusel päeval Mogot.