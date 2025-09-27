X!

Spordimuuseum kutsub uue näitusega mõtlema rohkem keskkonnale

Varia
"Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas" Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Varia

27. septembrist on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis külastajatele avatud uus näitus "Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas", mis käsitleb spordi- ja keskkonna omavahelisi seoseid.

Spordimuuseumi uus näitus pöörab seekord pea nii spordi kui keskkonna suunas ning kutsub kaasa arutlema, kuidas saaks sporti teha nii, et see koormaks vähem keskkonda ning oleks võimalikult jätkusuutlik nii inimesele kui loodusele. Ekspositsioonil on kasutatud võimalikult keskkonnasõbralikke materjale ning erinevad installatsioonid on valminud näiteks plastprügist, mis on varasematest sporditegevustest eri põhjustel järele jäänud.  

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul on keskkonnateemaline näitus muuseumis küll esmakordne, kuid loodussõbralikkus ja selle väärtustamine on olnud muuseumi jaoks oluline juba varem. "Spordimuuseumis tegutseb alates 2022. aastast keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse töögrupp ning sel kevadel pälvisime esimese muuseumina Tartus Green Key keskkonnamärgise," sõnas Randoja.

Ta lisas, et muuseumil on soov näidata, et sporti on võimalik teha ka jätkusuutlikult. "Näitusel saavad külastajad inspiratsiooni nii tänastest kui ka varasematest algatustest, mis on spordi kaudu looduse heaks juba ära tehtud," lausub Randoja. 

Lisaks põnevatele avastustele saavad külastajad ka ise aktiivselt osa võtta. Näiteks saab miniatuursele Tamme staadionile energiat sisse pumbata, et staadioni prožektorid süttiksid ja jalgpallimäng algaks, ning kogeda erinevate spordiesemete materjale ja lugusid.  

"Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas" Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Näituse projektijuht ja kuraator Maris Mägi toob välja, et näituse tegemisel kaasati palju erinevaid inimesi ja kogukondi. "On näha, et spordi ja keskkonna teema kõnetab nii sportlasi, kogukondi kui ka eksperte ning meil õnnestus kõik need kogemused ja vaatenurgad näitusele kokku tuua. See mitmekülgsus annab kindlasti lisandväärtuse," lisab Mägi.  

Olulist rolli mängivad näitusel ka Tartu Raatuse kooli õpilaste tehtud installatsioonid, mis on valmistatud erinevatelt spordiüritustelt üle jäänud materjalidest. Koolilaste kunstitunnid täitusid plastprügiga, mis taaskasutati loominguliselt ümber, andes igapäevaesemetele uue tähenduse ja oma koha ekspositsioonil. 

Oktoobris on oodata spordi- ja keskkonnateemalisele näitusele ka lihtsa keele vihikut, et niigi keerulise temaatikaga näitusetekste soovi korral lihtsustatult lugeda saaks. Lihtsa keele vihik on tavapraktikas abiks ka näiteks intellektipuudega inimestele, noortele, lastele ja teismelistele. 

Näituse valmimist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tartu linn. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

16:43

Spordimuuseum kutsub uue näitusega mõtlema rohkem keskkonnale

16:12

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

15:38

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

15:15

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

14:36

Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

14:11

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

13:40

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

13:33

West Ham vahetab peatreenerit Uuendatud

12:41

Soome aasta sportlase algav hooaeg jääb vahele

12:01

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

09:24

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

12:01

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

00:20

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

26.09

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo