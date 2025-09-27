Spordimuuseum kutsub uue näitusega mõtlema rohkem keskkonnale

27. septembrist on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis külastajatele avatud uus näitus "Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas", mis käsitleb spordi- ja keskkonna omavahelisi seoseid.

Spordimuuseumi uus näitus pöörab seekord pea nii spordi kui keskkonna suunas ning kutsub kaasa arutlema, kuidas saaks sporti teha nii, et see koormaks vähem keskkonda ning oleks võimalikult jätkusuutlik nii inimesele kui loodusele. Ekspositsioonil on kasutatud võimalikult keskkonnasõbralikke materjale ning erinevad installatsioonid on valminud näiteks plastprügist, mis on varasematest sporditegevustest eri põhjustel järele jäänud.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul on keskkonnateemaline näitus muuseumis küll esmakordne, kuid loodussõbralikkus ja selle väärtustamine on olnud muuseumi jaoks oluline juba varem. "Spordimuuseumis tegutseb alates 2022. aastast keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse töögrupp ning sel kevadel pälvisime esimese muuseumina Tartus Green Key keskkonnamärgise," sõnas Randoja.

Ta lisas, et muuseumil on soov näidata, et sporti on võimalik teha ka jätkusuutlikult. "Näitusel saavad külastajad inspiratsiooni nii tänastest kui ka varasematest algatustest, mis on spordi kaudu looduse heaks juba ära tehtud," lausub Randoja.

Lisaks põnevatele avastustele saavad külastajad ka ise aktiivselt osa võtta. Näiteks saab miniatuursele Tamme staadionile energiat sisse pumbata, et staadioni prožektorid süttiksid ja jalgpallimäng algaks, ning kogeda erinevate spordiesemete materjale ja lugusid.

"Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas" Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Näituse projektijuht ja kuraator Maris Mägi toob välja, et näituse tegemisel kaasati palju erinevaid inimesi ja kogukondi. "On näha, et spordi ja keskkonna teema kõnetab nii sportlasi, kogukondi kui ka eksperte ning meil õnnestus kõik need kogemused ja vaatenurgad näitusele kokku tuua. See mitmekülgsus annab kindlasti lisandväärtuse," lisab Mägi.

Olulist rolli mängivad näitusel ka Tartu Raatuse kooli õpilaste tehtud installatsioonid, mis on valmistatud erinevatelt spordiüritustelt üle jäänud materjalidest. Koolilaste kunstitunnid täitusid plastprügiga, mis taaskasutati loominguliselt ümber, andes igapäevaesemetele uue tähenduse ja oma koha ekspositsioonil.

Oktoobris on oodata spordi- ja keskkonnateemalisele näitusele ka lihtsa keele vihikut, et niigi keerulise temaatikaga näitusetekste soovi korral lihtsustatult lugeda saaks. Lihtsa keele vihik on tavapraktikas abiks ka näiteks intellektipuudega inimestele, noortele, lastele ja teismelistele.

Näituse valmimist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tartu linn.