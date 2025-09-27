Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

Võrreldes turniiri avakohtumisega Kosovo vastu tegi peatreener algkoosseisus üheksa muudatust. Avapoolajal kulges mäng pigem ühelt väljaku poolelt teisele, ohtlikke olukordi karistusalades peaaegu tekkida ei jõudnudki, vahendab Jalgpall.ee.

Küll aga haaras Albaania eduseisu 27. minutil, kui sisseviskest alanud rünnak päädis karistusala joonelt löödud tabamusega. Eesti parimad võimalused tulid poolaja lõpus: esmalt lõi Alisa Klimenko nurgalöögi järel palli napilt üle värava ja seejärel suunas Nora Mai Kool terava nurga alt löögi värava välisküljele.

Teise poolaja alguses pääses vastane kohe heale võimalusele, kuid Eesti väravavaht Andra Sammal tõrjus ohtliku löögi kindlalt. Mängu järgmisest teravast momendist sündis Eesti viigitabamus, kui Klimenko kaugelt peale lõi ja kuigi ta sihtis täpselt puurilukku, siis viimase põlvepõrkest lõpetas pall väravas.

Otsustavaks sai 57. minut, mil Albaania teenis penalti ja realiseeris selle – Sammal aimas küll löögisuuna õigesti, ent pall libises tema alt väravasse. Mängu lõpp kuulus pigem Albaaniale, kuid eestlaste õnneks vastasel eduseisu kasvatada ei õnnestunud.

Lisaks Albaaniale mängib Eesti turniiril Kosovo ja Moldovaga. Esimesega mindi vastamisi kaks päeva varem, 24. septembril, kui 2:2 viigiga lõppenud normaalaja järel alistati vastane penaltiseerias 10:9.

Turniiri viimane kohtumine ootab Eestit ees esmaspäeval, 29. septembril algusega kell 12.00 Moldova vastu.