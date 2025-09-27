X!

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner
Tennis

Pekingis toimuval ATP 500 taseme tenniseturniiri alistas maailma teine reket Jannik Sinner prantslase Terence Atmane'i (ATP 68.) 6:4, 5:7, 6:0 ja tagas koha veerandfinaalis.

Sinner nägi Atmane'iga omajagu vaeva, kuigi suutis teises setis kahel korral murdega juhtima asuda. Otsustavas setis oli itaallane aga selgelt parem ega lubanud vastast ainsagi geimpallini.

Järgmisena ootab teda maailma edetabelis 57. kohal paiknev Ungari tennisist Fabian Marozsan, kelle vastu vajas mullu Halle turniiril samuti kolme setti.

ATP 500 kategooria turniir toimub ka Tokyos ja seal oli laupäeval võidukas maailma esireket Carlos Alcaraz, kes sai jagu belglasest Zizou Bergsist (ATP 45.) 6:4, 6:3.

Veerandfinaalis ootab Alcarazi maailma edetabelis 33. kohal olev ameeriklane Brandon Nakashima.

Naised mängivad Pekingis hetkel WTA 1000 tasemega turniiri, kus seitsme ringiga põhitabelis käivad alles teise ringi mängud.

Maailma teine number ja esimesena paigutatud Iga Swiatek oli üle hiinlannast Yuan Yuest (WTA 110.) 6:0, 6:3 ja kohtub järgmisena Colombia tennisisti Camila Osorioga (WTA 83.).

Toimetaja: Siim Boikov

