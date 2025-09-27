Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks
Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul sai Saksamaal Hinterzartenis toimuvatel FIS-i karikavõistlustel nii reedel kui ka laupäeval neljanda koha.
Reedel hüppas Vagul kaks korda 104 meetrit ja teenis 228,9 punkti. Seejuures teisest kohast jäi teda lahutama vaid 0,3 punkti. Eestlast edestas Austria kolmik Simon Steinberger (235,2 punkti), Johannes Pölz (229,2) ja Hannes Landerer (229,0).
Laupäeva hommikul hüppas Vagul esimeses voorus 106 meetrit ja võttis sisse kolmanda positsiooni, kuid teises voorus tähendas 102-meetrine hüpe siiski kukkumist neljandaks. Kokku teenis eestlane 228,6 punkti.
Nüüd jäid Vagulist ettepoole austerlane Julijan Smid (229,8 punkti), kasahh Danil Vassiljev (229,6) ja sloveen Rok Oblak (229,6).
Mõni nädal tagasi Sloveenias Ljubno ob Savnjis toimunud etapil jõudis Vagul FIS-i karikavõistlustel esimest korda pjedestaalile, olles kolmas.
Eesti suusalenduri nädalavahetus Hinterzartenis pole veel lõppenud, kuna laupäeval-pühapäeval peetakse samas kohas kontinentaalkarikasarja etapp, kus Vagul on samuti stardinimekirjas.
