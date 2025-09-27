West Ham vahetab peatreenerit

Potteri käe all teenis West Ham uue hooaja esimese viie liigamängu peale vaid kolm punkti ja klubi teatel vajas meeskond muutust. "Tulemused ja esitused eelmise hooaja teisel poolel ja 2025/2026 hooaja alguses pole vastanud ootustele," teatas klubi.

Seejuures täitis Potter alles reedel peatreenerina meediakohustusi ja pidanuks juhendama võistkonda esmaspäeval Evertoni vastu.

Teda hakkab asendama hiljuti Nottingham Foresti eesotsast vallandatud Nuno Espirito Santo, kes on varasemalt tüürinud ka Valenciat (2014-2015), Portot (2016-2017), Wolverhampton Wanderersi (2017-2021) ja Tottenham Hotspuri (2021).

Jaanuaris West Ham Unitedi peatreeneriks saanud Potter on varem Inglismaa kõrgliiga klubidest juhendanud ka näiteks Brighton & Hove Albioni (2019-2022) ja Chelseat (2022-2023).

Aastatel 2019-2024 tüüris West Hami šotlane Davis Moyes, kes on praegu esmaspäevase vastase Evertoni juhendaja. Tema käe all näitas meeskond valdavalt head mängu ja võitis 2023. aastal ka Euroopa Konverentsiliiga.