X!

Seitse Malaisia koondislast said FIFA-lt aastase keelu

Jalgpall
Malaisia jalgpallikoondis enne 10. juuni kohtumist Vietnamiga
Malaisia jalgpallikoondis enne 10. juuni kohtumist Vietnamiga Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) määras seitsmele mängijale võltsitud dokumentide alusel koondise esindamise eest aastase jalgpallis tegutsemise keelu ja trahvis Malaisia jalgpalliliitu.

Karistatute hulka kuulub ka Hispaania kõrgliigas Alavesi meeskonda esindav Facundo Garces, kes on sel hooajal aidanud klubi kõigis liigamängudes. Lisaks teenisid karistuse Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal ja Hector Hevel.

FIFA täpsusas, et Malaisia jalgpalliliit esitas organisatsioonile sobivuspäringu, kuid kasutas selleks võltsitud dokumente. See aga rikub FIFA distsiplinaarkoodeksi artiklit 22, mis käsitleb võltsimist ja moonutamist.

Malaisia jalgpalliliit avaldas soovi otsus edasi kaevata, kuna nende väitel oli FIFA mängijate kvalifitseerumise nõuded varasemalt üle vaadanud ja andnud ametliku kinnituse, et nad sobivad Malaisia koondist esindama.

Kõik seitse mängijat esindasid Malaisiat juunis toimunud Aasia meistrivõistluste valikkohtumises Vietnamiga, mille Malaisia 4:0 võitis. Seejuures Figueiredo ja Holgado lõid selles kohtumises ka värava. Pärast mängu tuli aga FIFA kaebus mitme palluri sobivuse kohta.

FIFA määras Malaisia jalgpalliliidule ka 350 000 Šveitsi (umbes 375 000 eurot) frangi suuruse trahvi ja trahvis eraldi ka iga jalgpallurit 2000 Šveitsi frangiga (umbes 2150 eurot).

"Lisaks on FIFA distsiplinaarkomisjon edastanud FIFA jalgpallikohtule arutamiseks küsimuse mängijate sobivuse kohta mängida Malaisia rahvuskoondises," teatas FIFA.

Otsuse saab edasi kaevata FIFA apellatsioonikomisjoni.

Hetkel maailma edetabelis 123. kohta hoidev Malaisia on neljal korral pallinud Aasia meistrivõistluste finaalturniiril, viimati tunamullu, kuid pole kordagi alagrupist edasi jõudnud. MM-finaalturniiril koondis osalenud ei ole.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

11:16

Seitse Malaisia koondislast said FIFA-lt aastase keelu

09:24

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

08:48

Kuressaare tõusis Tammekast ette

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

26.09

Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

26.09

U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

26.09

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

26.09

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

sport.err.ee uudised

11:16

Seitse Malaisia koondislast said FIFA-lt aastase keelu

10:30

MotoGP valitsev maailmameister sai jälle viga

10:16

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

09:57

Rooba viskas Soomes kaks väravat

09:24

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

08:48

Kuressaare tõusis Tammekast ette

08:09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

00:20

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

26.09

Judolootused Vares ja Aktas murravad Tartust maailma tippu

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

ETV spordisaade, 26. september

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

26.09

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

26.09

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

26.09

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

loetumad

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

00:20

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

09:24

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

26.09

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo