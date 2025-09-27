Seitse Malaisia koondislast said FIFA-lt aastase keelu

Karistatute hulka kuulub ka Hispaania kõrgliigas Alavesi meeskonda esindav Facundo Garces, kes on sel hooajal aidanud klubi kõigis liigamängudes. Lisaks teenisid karistuse Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal ja Hector Hevel.

FIFA täpsusas, et Malaisia jalgpalliliit esitas organisatsioonile sobivuspäringu, kuid kasutas selleks võltsitud dokumente. See aga rikub FIFA distsiplinaarkoodeksi artiklit 22, mis käsitleb võltsimist ja moonutamist.

Malaisia jalgpalliliit avaldas soovi otsus edasi kaevata, kuna nende väitel oli FIFA mängijate kvalifitseerumise nõuded varasemalt üle vaadanud ja andnud ametliku kinnituse, et nad sobivad Malaisia koondist esindama.

Kõik seitse mängijat esindasid Malaisiat juunis toimunud Aasia meistrivõistluste valikkohtumises Vietnamiga, mille Malaisia 4:0 võitis. Seejuures Figueiredo ja Holgado lõid selles kohtumises ka värava. Pärast mängu tuli aga FIFA kaebus mitme palluri sobivuse kohta.

FIFA määras Malaisia jalgpalliliidule ka 350 000 Šveitsi (umbes 375 000 eurot) frangi suuruse trahvi ja trahvis eraldi ka iga jalgpallurit 2000 Šveitsi frangiga (umbes 2150 eurot).

"Lisaks on FIFA distsiplinaarkomisjon edastanud FIFA jalgpallikohtule arutamiseks küsimuse mängijate sobivuse kohta mängida Malaisia rahvuskoondises," teatas FIFA.

Otsuse saab edasi kaevata FIFA apellatsioonikomisjoni.

Hetkel maailma edetabelis 123. kohta hoidev Malaisia on neljal korral pallinud Aasia meistrivõistluste finaalturniiril, viimati tunamullu, kuid pole kordagi alagrupist edasi jõudnud. MM-finaalturniiril koondis osalenud ei ole.