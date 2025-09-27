Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

Kui lühikavas teenis augusti lõpus 14-aastaseks saanud Nekrassova 52,16 punktiga kümnenda koha, siis vabakavas oli tema 92,11 punkti väärt esitus paremuselt 16.

Lühikava neljandalt kohalt kerkis 185,99 punktiga võistluse võitjaks Lõuna-Korea iluuisutaja Kim Yu-seong, kes edestas vaid 1,77 punktiga jaapanlannat Mayuko Okat.

Päev varem kulmineerunud meesüksiksõidus sai Vladislav Churakov 167,73 punktiga kümnenda koha. Võitis samuti lõunakorealane Seo Min-kyu (236,45 punkti).