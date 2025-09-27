X!

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

Iluuisutamine
Sofia Nekrassova
Sofia Nekrassova Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Sofia Nekrassova tuli Bakuus toimunud juunioride GP-etapil naisüksiksõidus 144,27 punktiga 15. kohale.

Kui lühikavas teenis augusti lõpus 14-aastaseks saanud Nekrassova 52,16 punktiga kümnenda koha, siis vabakavas oli tema 92,11 punkti väärt esitus paremuselt 16.

Lühikava neljandalt kohalt kerkis 185,99 punktiga võistluse võitjaks Lõuna-Korea iluuisutaja Kim Yu-seong, kes edestas vaid 1,77 punktiga jaapanlannat Mayuko Okat.

Päev varem kulmineerunud meesüksiksõidus sai Vladislav Churakov 167,73 punktiga kümnenda koha. Võitis samuti lõunakorealane Seo Min-kyu (236,45 punkti).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

10:16

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

08:09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

19.09

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

13.09

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

10.09

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

07.09

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

03.09

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele

02.09

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

videod

sport.err.ee uudised

11:16

Seitse Malaisia koondislast said FIFA-lt aastase keelu

10:30

MotoGP valitsev maailmameister sai jälle viga

10:16

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

09:57

Rooba viskas Soomes kaks väravat

09:24

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

08:48

Kuressaare tõusis Tammekast ette

08:09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

00:20

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

26.09

Judolootused Vares ja Aktas murravad Tartust maailma tippu

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

ETV spordisaade, 26. september

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

26.09

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo