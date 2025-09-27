X!

Rooba viskas Soomes kaks väravat

Jäähoki
Robert Rooba (vasakul) ja KooKoo Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba viskas kaks väravat ja aitas Kouvola KooKoo Soome kõrgliigas võõrsil 6:3 (3:2, 2:0, 1:1) võiduni Oulu Kärpäti üle.

Rooba viskas värava esimesel perioodil seisuks 1:1. Vahepeal kasvas külaliste edu kolmele väravale, aga kolmandal perioodil vähendas Kärpät vahet ja võttis lõpus väravavahi välja.

45 sekundit enne sireeni kasutas olukorra ära Rooba, kes saatis litri tühja võrku ja sai tähistada oma õhtu teist tabamust.

Eestlane sooritas kokku viis pealeviset ja tema pluss-miinus reitinguks kujunes pluss kaks. Õhtu sangar oli aga KooKoo kapten Otto Paajanen, kes panustas kahe värava ja kahe tulemusliku sööduga.

Kolmanda võidu järjest teeninud KooKoo on kerkinud liigatabelis kuuendale kohal. Kärpät jätkab pärast reedet 16 meeskonna konkurentsis 14. positsioonil. Nende ees asub Vaasa Sport, kellega läheb KooKoo vastamisi järgmisena ehk juba laupäeva õhtul võõrsil.

32-aastane Rooba on senise seitsme kohtumise peale sel hooajal visanud kolm väravat ja lisanud kolm resultatiivset söötu.

Toimetaja: Siim Boikov

