Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

Jalgpall
Palmeirase mängijad River Plate'ile löödud väravat tähistamas
Palmeirase mängijad River Plate'ile löödud väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Lõuna-Ameerika tähtsaimal jalgpalli klubiturniiril Copa Libertadores on selgunud poolfinalistid. Tänavu mängivad nelja parima seas kaks Brasiilia, üks Argentina ja üks Ecuadori meeskond.

Copa Libertadoresel on viimasel kümnel aastal kestnud maailmajao suurriikide Argentina ja eriti Brasiilia ülevõim. Brasiillased on võitnud viimased kuus finaali, millest neljas kohtusid omavahel Brasiilia klubid; viimati jõudis finaali mõni meeskond väljaspoolt Brasiiliat ja Argentinat aastal 2016, kui võitja selgitasid Colombia meeskond Atletico Nacional ning Ecuadori võistkond Independiente del Valle.

Kui mullu jõudis nelja parema sekka Uruguay tippklubi Penarol, on tänavu tagaajajate lippu kõrgel hoidmas Quito LDU. Valitsev Ecuadori meister alistas kaheksandikfinaalis Brasiilia meistri Botafogo koondskooriga 2:1 ning oli siis veerandfinaalis kolmekordsest Libertadorese võitjast Sao Paulost üle 3:0.

Poolfinaalis tuleb Quito meeskonnal mängida 12-kordse Brasiilia meistri Palmeirasega, kes alistas kaheksa parema seas Argentina hiiu River Plate'i 2:1 ja 3:1. Teises poolfinaalis kohtuvad Flamengo ja Racing Club, finaal mängitakse Limas 29. novembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

