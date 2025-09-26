Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

Laasi (2:44.25) ja Vahtra järel sai kolmanda koha Sergey Rostovtsev (Shenzhen Kung Cycling Team). Lisaks finaaletapile võidutses Laas veel teisel ja üheksandal etapil. Teistest eestlastest sai Oskar Nisu 60., Martti Lenzius 79. ja Gleb Karpenko 95. koha, vahendab EJL.ee.

Velotuuri üldarvestuses teenis esimese koha Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team). Teine oli sakslane Oliver Mattheis (Bike Aid; +1.05) ja kolmas hollandlane Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg; +1.20).

Vahtra sai 54. (+49.25), Nisu 68. (+1:01.04), Lenzius 74. (+1:06.00), Laas 88 (+1:19.48) ja Karpenko 89. koha (+1:21.53). Ühtlasi oli Vahtra parim punktiarvestuses.