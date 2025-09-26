Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

Kohtumine Mistra ja Käsipalliklubi Mella vahel algas väravatevaselt, kui alles neljandal minutil õnnestus Oksana Nikoraval viia pall Mistra väravavahi Veronika Fomina selja taha. Mängu alguses patustasid mõlemad võistkonnad pallikaotustega. Mistra poolelt said küll viskele nii Merili Heinla, Annabel Aavik kui Maarja Treiman, kuid paraku edutult.

Mistra naiskond ei leidnud võimalusi ei Mella kaitse ega väravavahi ülemängimiseks ning avas oma punktiarve alles 10. minutil, kui Daniela Tuusisel õnnestus pall saada Mella väravavahi Valeria Sohhina selja taha ja saada tabloole seis 1:3. Poolajale mindi juba tulemusega 11:12, Mistra hakkas edu kasvatama 36. minutil.

Mistra mängujuht Merili Heinla sõnas pärast võidumängu, et võistkond ei olnud mängu alguses valmis. "Ei suutnud kindlaid olukordi ära realiseerida ning kaitses olime liiga passiivsed. Teine poolaeg alustasime kaitses agressiivsemalt ja hakkasime meile kohaselt kiiremat mängu mängima," sõnas ta. "Parandamist vajaks just see mängu alguses valmisolek, peaks alati esimest minutist olema valmis võitlema," lisas Mistra mängujuht.

Mistra väravaviskajad: Maarja Treiman 9, Annabel Aavik 4, Stella Jepiselg, Teele Utsal, Daniela Tuusis, Eliisabet Põldver 3, Merili Heinla 2, Susan Soikka, Teona Mamporia 1.

Mella väravaviskajad: Oskana Nikora 6, Diana Laossaar, Mainna Kireeva 5, Valeria Eller-Taavet 4, Anastassia Volkova, Laura Antova 1.