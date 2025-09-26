U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale
Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jalgpallikoondis lõpetas Soomes toimunud nelja võistkonna sõprusturniiri 0:2 kaotusega Põhja-Iirimaa eakaaslastele.
Jari Litmaneni nime kandval staadionil said jala valgeks Lukas Doherty 16. minutil ning Odhran McHugh 82. minutil. Põhja-Iirimaa võit tähendas, et nad lõpetasid turniiri kolmandal kohal, Eesti jäi neljandaks, vahendab jalgpall.ee.
Eesti jaoks lõppes turniir seega kolme kaotusega: kõigepealt jäädi 2:4 alla Islandile, seejärel alistuti 2:6 Soomele ning reedel kaotati 0:2 Põhja-Iirimaale. Turniiri võitja selgitavad reedel Soome ja Island.
Noormeeste U-16 koondis Soomes toimuvaks turniiriks:
Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Oskar Künnapuu (06.03.2010) – JK Tabasalu
Kennert Kangur (05.01.2010) – FC Elva
Andero Tatrik (24.04.2011) – Rae Spordikool
Simon Zadeh (30.11.2010) – IK Sirius Academy (SWE)
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Aksel Bild (01.07.2010) – Rakvere JK Tarvas
Paul Jakob Strus (18.02.2010)– Viimsi JK
Matvei Guljajev (30.04.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Denis Zotov (22.11.2011) – FC Nõmme United
Kristjan Kabanen (02.03.2010) – FC Nõmme United
Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva
Ruslan Turabov (27.04.2010) – FCI Levadia
Roman Lukin (22.02.2011) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2020) – JK Tallinna Kalev
Artjom Timakov (01.01.2010) – FCI Levadia
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Peatreeneri kohusetäitja: Marti Pähn
