U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

Jari Litmaneni nime kandval staadionil said jala valgeks Lukas Doherty 16. minutil ning Odhran McHugh 82. minutil. Põhja-Iirimaa võit tähendas, et nad lõpetasid turniiri kolmandal kohal, Eesti jäi neljandaks, vahendab jalgpall.ee.

Eesti jaoks lõppes turniir seega kolme kaotusega: kõigepealt jäädi 2:4 alla Islandile, seejärel alistuti 2:6 Soomele ning reedel kaotati 0:2 Põhja-Iirimaale. Turniiri võitja selgitavad reedel Soome ja Island.

Noormeeste U-16 koondis Soomes toimuvaks turniiriks:

Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev

Oskar Künnapuu (06.03.2010) – JK Tabasalu

Kennert Kangur (05.01.2010) – FC Elva

Andero Tatrik (24.04.2011) – Rae Spordikool

Simon Zadeh (30.11.2010) – IK Sirius Academy (SWE)

Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United

Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United

Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev

Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia

Aksel Bild (01.07.2010) – Rakvere JK Tarvas

Paul Jakob Strus (18.02.2010)– Viimsi JK

Matvei Guljajev (30.04.2010) – FCI Levadia

Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia

Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United

Denis Zotov (22.11.2011) – FC Nõmme United

Kristjan Kabanen (02.03.2010) – FC Nõmme United

Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva

Ruslan Turabov (27.04.2010) – FCI Levadia

Roman Lukin (22.02.2011) – FCI Levadia

Enrico Järitsa (09.05.2020) – JK Tallinna Kalev

Artjom Timakov (01.01.2010) – FCI Levadia

Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev

Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)

Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora

Peatreeneri kohusetäitja: Marti Pähn