X!

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Iluuisutajad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko teevad hooaja esimese rahvusvahelise stardi reedel Slovakkias Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger seeria võistlusel.

Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina alustab võistlust lühikavas reedel, 26. septembril. Petrõkina kõrval võistleb naiste üksiksõidus eestlannadest veel Nataly Langerbaur. Stardijärjekorra loosiga sai Langerbaur koha teise soojendusse ja Petrõkina sõidab eelviimases neljandas grupis, üldjärjekorras üheksateistkümnendana.

Meeste üksiksõidus on Bratislavas toimuv Nepela Memorial nimeline võistlus avastardiks Mihhail Selevkole. Selevko uisutab lühikavas kolmandas soojenduses viimasena.

Niina Petrõkinat juhendab treener Svetlana Varnavskaja. Langebrauri ja Selevko juhendaja on treener Irina Kononova.

Naiste üksiksõidu lühikava algab reedel kell 14.35 ja vabakava laupäeval kell 11.20. Meeste üksiksõidu lühikava võistlus toimub reedel algusega kell 20.50 ning võitjad selgitav vabakava laupäeval kell 19.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

08:04

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

19.09

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

13.09

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

10.09

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

07.09

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

03.09

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele

02.09

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

02.09

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

30.08

Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

videod

sport.err.ee uudised

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

08:44

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

08:04

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

25.09

ETV spordisaade, 25. september

25.09

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale Uuendatud

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

25.09

Eesti saalijalgpalli meistritiitli nimel võistleb kaheksa meeskonda

25.09

Pesapalliliigas MLB sai näha maagilist verstaposti

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo