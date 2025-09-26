Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias
Iluuisutajad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko teevad hooaja esimese rahvusvahelise stardi reedel Slovakkias Rahvusvahelise Uisuliidu Challenger seeria võistlusel.
Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina alustab võistlust lühikavas reedel, 26. septembril. Petrõkina kõrval võistleb naiste üksiksõidus eestlannadest veel Nataly Langerbaur. Stardijärjekorra loosiga sai Langerbaur koha teise soojendusse ja Petrõkina sõidab eelviimases neljandas grupis, üldjärjekorras üheksateistkümnendana.
Meeste üksiksõidus on Bratislavas toimuv Nepela Memorial nimeline võistlus avastardiks Mihhail Selevkole. Selevko uisutab lühikavas kolmandas soojenduses viimasena.
Niina Petrõkinat juhendab treener Svetlana Varnavskaja. Langebrauri ja Selevko juhendaja on treener Irina Kononova.
Naiste üksiksõidu lühikava algab reedel kell 14.35 ja vabakava laupäeval kell 11.20. Meeste üksiksõidu lühikava võistlus toimub reedel algusega kell 20.50 ning võitjad selgitav vabakava laupäeval kell 19.00.
