Rooba aitas KooKoo võidule tabeliliidri üle

TPS läks kohtumist kolmel korral juhtima, kuid KooKoo jõudis alati viigini - viimast korda minut ja 25 sekundit enne normaalaja lõppu.

Lisaaeg lahendust ei toonud ja karistusvisete seerias sai otsustavaks KooKoo ründaja Veeti Miettineni tabamus kohe esimesel viskel. TPS eksis kõigil kolmel viskel.

Abikapteni rollis Rooba kuulus KooKoo esimesse ründekolmikusse, kuid resultatiivsuspunkte ei teeninud. Küll aga teenis ta kohtumise peale pluss-miinus reitingu pluss kaks.

Teise võidu järjest teeninud KooKoo on saanud kokku kolm võitu ja kolm kaotust. TPS on kaotanud sel hooajal viie võidu kõrval kaks kohtumist ja asub 15 punktiga tabeli tipus.

Rooba on saanud kuue kohtumisega kirja ühe värava ja kolm resultatiivset söötu.