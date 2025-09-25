X!

Rooba aitas KooKoo võidule tabeliliidri üle

Jäähoki
Robert Rooba.
Robert Rooba. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo alistas Soome kõrgliiga kohtumises karistusvisete järel TPS-i 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

TPS läks kohtumist kolmel korral juhtima, kuid KooKoo jõudis alati viigini - viimast korda minut ja 25 sekundit enne normaalaja lõppu.

Lisaaeg lahendust ei toonud ja karistusvisete seerias sai otsustavaks KooKoo ründaja Veeti Miettineni tabamus kohe esimesel viskel. TPS eksis kõigil kolmel viskel.

Abikapteni rollis Rooba kuulus KooKoo esimesse ründekolmikusse, kuid resultatiivsuspunkte ei teeninud. Küll aga teenis ta kohtumise peale pluss-miinus reitingu pluss kaks.

Teise võidu järjest teeninud KooKoo on saanud kokku kolm võitu ja kolm kaotust. TPS on kaotanud sel hooajal viie võidu kõrval kaks kohtumist ja asub 15 punktiga tabeli tipus.

Rooba on saanud kuue kohtumisega kirja ühe värava ja kolm resultatiivset söötu.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

17:08

Rooba aitas KooKoo võidule tabeliliidri üle

21.09

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

18.09

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

15.09

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

14.09

HC Grizzlyz alustas naiste hokiliigat kindla võiduga

13.09

HC Panter võitis Riias põnevusmängu

12.09

Koduse naiste jäähokiliiga põhiturniiri pikendati

11.09

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

10.09

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

06.09

Suri Kanada hokikuulsus Ken Dryden

31.08

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

30.08

Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

17:41

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

16:37

Vabaltujumises liblikat eelistanud Topkin jäi MM-iga rahule

16:12

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

15:50

Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

15:15

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

14:43

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

13:56

Kokkuleppemängudes süüdi mõistetud endine Legioni jalgpallur suri Itaalias

13:16

Spordimuuseum tänab treenereid aasta lõpuni tasuta külastusega

12:44

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

12:28

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo