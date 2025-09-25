Vabaltujumises liblikat eelistanud Topkin jäi MM-iga rahule

Eesti paraujuja Matz Topkin teenis Singapuris toimuvatel maailmameistrivõistlustel oma kõrvalalal ehk 50 meetri vabaltujumises klassis S4 12. koha.

Topkin läbis eelujumises distantsi ajaga 45,48. Viimasena viis finaali aeg 42,68. Finaalis tuli esimeseks Iisraeli esindaja Ami Omer Dadaon tulemusega 37,43.

Kolmapäeval sai Topkin oma põhialal ehk 50 meetri seliliujumises viienda koha. "Jäin enda sooritusega MM-l rahule. Tänavust lühikest hooaega arvestades õnnestus selili sprint väga hästi ja see andis alanud paralümpiatsükliks tugeva enesetunde," sõnas ta.

"50 m vabaltujumises, kus mul finaali pääsemise võimalus puudus, otsustasime Kairega [treener Kaire Indrikson] ujuda liblikat ja sealgi sain hakkama rahuldava tulemusega. Siit on hea edasi minna ja ootan juba huviga järgmist hooaega."

MM-i avapäeval pälvis Susannah Kaul (klass S10) naiste 50 meetri vabaltujumises kaheksanda koha.

Viimase Eesti ujujana startib Robin Liksor (SB8) laupäeva hommikul 100 meetri rinnuliujumises.