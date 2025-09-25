X!

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Esimest korda Tokyo ATP 500 turniiril mängiv maailma esireket Carlos Alcaraz teenis oma avamängus jalavigastuse kiuste võidu.

Avageimis argentiinlase Sebastian Baezi (ATP 41.) servi murdnud Alcaraz kaotas oma teise servigeimi nulliga ning langes järgmise geimi alguses vasaku jala hüppeliigest kinni hoides väljakule. Pärast meditsiinilist pausi, mille käigus teibiti hispaanlase kand ja hüppeliiges tugevalt üle, naases Alcaraz platsile, ent siis segas mängu pooletunnine vihmapaus.

Mängu jätkudes Alcaraz enam ei vääratanud ja võitis tunni ja 20 minutiga 6:4, 6:2. Oma esimeselt servilt võitis maailma esireket 72 protsenti mängitud punktidest, viiest murdepallist realiseeris ta neli. Sel hooajal on ta võitnud 63 kohtumist, millega hoiab kõigi mängijate seas esikohta.

Teises ringis läheb Alcaraz vastamisi belglase Zizou Bergsiga (ATP 45.), kes oli kaks tundi ja 45 minutit kestnud põnevusmängu järel 1:6, 7:6 (2), 7:6 (4) üle Tšiili tennisistist Alejandro Tabilost (ATP 72.).

Teise asetusega Taylor Fritz (ATP 5.) nägi Gabriel Dialloga (ATP 35.) korralikult vaeva, enne kui teenis 4:6, 6:3, 7:6 (3) võidu. Kolmandana paigutatud Holger Rune (ATP 11.) rassis avasetis Hamad Medjedoviciga (ATP 63.) enam kui tund aega, enne kui teenis 7:6 (7), 6:1 võidu.

Toimetaja: Anders Nõmm

