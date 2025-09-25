X!

Spordimuuseum tänab treenereid aasta lõpuni tasuta külastusega

Varia
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Autor/allikas: Eesti Spordimuuseum
Varia

Iga aasta 25. septembril tähistatakse ülemaailmselt treenerite päeva. Toomaks esile Eesti treenerite hindamatut panust koduriigi spordiloosse, pakub spordimuuseum kõikidele EKR kutsega treeneritele 2025. aasta lõpuni tasuta külastust Tartus asuvasse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse.

Eestis on üle 4300 kutsega treeneri. Treenerid juhivad oma õpilasi oluliste oskuste ja harjumuste juurde, õpetavad hindama aega ning tiimitunnet, taluma raskusi, käituma väärikalt nii võites kui kaotades. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum hindab treenereid ja nende suurt panust kõrgelt, nende hindamatu töö on taganud ning tagab ka tulevikus Eesti spordiloo kangelaste ja olümpiasangarite sirgumise, kirjutab muuseum pressiteates.

Spordimuuseumis asuvasse Eesti Spordi Kuulsuste Halli on aegade jooksul valituks osutunud just mitmed legendaarsed treenerid, näiteks korvpallitreenerid Jaak Salumets ja Ilmar Kullam, mitmekülgne treener ja spordipedagoog Fred Kudu ning kergejõustiku taustaga Aleksander Tšikin. 

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul on vajalik, et spordikogukond treenereid meeles peaks ning nende panust esile tõstaks. "Sportlaste juhendajate pühendumus ja sihikindlus on eeskujuks meile kõigile ning kahtlemata tutvustame seda panust alati ja jätkuvalt ka meie muuseumikülastajatele," lisas Randoja.

Tasuta pääsme lunastamiseks tuvastatakse spordimuuseumis treenerikutse Eesti spordiregistri treenerite alamandmekogus ning treeneril on vajalik kaasa võtta dokument. Tasuta pääse kehtib ka korduva külastuse puhul kuni 2025. aasta lõpuni. 

Treenerite päeva puhul saab liituda ka Eesti Olümpiakomitee üleskutsega, mis kutsub oma treenerit tervitama ning teda kõige tehtu eest tänama. Üleskutse kohta saab rohkem infot EOK kodulehelt.

Toimetaja: Anders Nõmm

