Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

Kui algkoosseisus said väljakule tavapärased nimed John Stones, Phil Foden ja Savinho, siis nende kõrval ka nooremad või vähese mängupraktikaga mehed nagu Oscar Bobb, Divine Mukasa ja James Trafford. Pingilt sekkusid oma debüüdiks Jaden ja Reigan Heskey.

Viimaste meeste nimi on jalgpallisõpradele ilmselt tuttav: nende isa Emile esindas 12 aasta jooksul Inglismaa koondist 62 mängus ja kolmel suurturniiril, võitis Liverpooliga UEFA karika ning esindas teiste seas ka Aston Villat, Leicesteri ja Wiganit.

Kolmas debütant, 18-aastane Mukasa, on aga huvitava päritoluga, kui on üles kasvanud Inglismaal, aga tema isa on Ugandast ja ema Leedust ehk teoreetiliselt on Inglismaa noortekoondislasel võimalik A-koondise tasemel esindada ka Leedut.

Leedu jalgpalliliidus skaudina töötav Vadimas Tišcenka märkis suvel Leedu portaalile 15min.lt, et esialgu arvas ta, et tal pole lootustki kõrgelt lendavat Mukasat Leedu koondisesse meelitada, ent vestlused vutimehe ema Laimaga on olnud positiivsed ja ühtegi ust suletud ei ole, vahendab Soccernet.ee.

Juunikuus Leedut külastades kohtus Mukasa sealse jalgpalliliidu ninameestega, kes tutvustasid talle Leedu jalgpalli ja näitasid Kaunases valminud uhke uuenduskuuri saanud Dariuse ja Girenase staadionit, lisab portaal.