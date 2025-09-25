WADA lisas vingugaasi keelatud ainete nimekirja

Veebileht Escape Collective kirjutas mulluse Prantsusmaa velotuuri ajal, et mitmed tippmeeskonnad, kaasa arvatud Jonas Vingegaardi Visma-Lease a Bike ning Tadej Pogacari UAE Team Emirates, võivad vingugaasi kasutada sooritusvõime parandamise eesmärgil.

Süsinikmonooksiidi saab hemoglobiinitaseme mõõtmiseks kasutada diagnostikameetodina, kuid selle sisse hingamine võib teatud tingimustel simuleerida hüpoksiat ehk hapnikuvaegust sarnaselt kõrgmäestikulaagritele. See omakorda paneb keha tootma hapnikku transportivaid punavereliblesid.

"Mõistan, kui seda kasutatakse valel eesmärgil, kuid ma ei teadnud, et seda on üldse võimalik teha. Oleme süsinikmonooksiidi kasutanud mäestikulaagrite edukuse hindamiseks," kommenteeris Vingegaard eelmise aasta lõpus. Rahvusvaheline rattaliit UCI esitas mullu WADA-le palve keelustada süsinikmonooksiidi valel otstarbel kasutamine ja nüüd on rahvusvaheline antidoping selle ka keelatud ainete nimekirja lisanud.

Toonane Escape Collective'i raport ei leidnud konkreetseid tõendeid, et mõni World Touri rattameeskond kasutab vingugaasi sooritusvõime parandamiseks. Avaldamisele järgnenud meediakära oli siiski piisav: UAE teatas järgmisel kuul, et lõpetab süsinikmonooksiidi kasutamise diagnostikameetodina. WADA seda siiski ei nõua, järgmisest aastast kehtib keeld vaid vingugaasi mittesihipärasele tarvitamisele.