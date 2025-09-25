X!

WADA lisas vingugaasi keelatud ainete nimekirja

Varia
Ratturid Rwanda MM-il
Ratturid Rwanda MM-il Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Varia

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) lisab järgmisel aastal keelatud ainete nimekirja ka vingugaasi ehk süsinikmonooksiidi mittesihipärase tarvitamise.

Veebileht Escape Collective kirjutas mulluse Prantsusmaa velotuuri ajal, et mitmed tippmeeskonnad, kaasa arvatud Jonas Vingegaardi Visma-Lease a Bike ning Tadej Pogacari UAE Team Emirates, võivad vingugaasi kasutada sooritusvõime parandamise eesmärgil.

Süsinikmonooksiidi saab hemoglobiinitaseme mõõtmiseks kasutada diagnostikameetodina, kuid selle sisse hingamine võib teatud tingimustel simuleerida hüpoksiat ehk hapnikuvaegust sarnaselt kõrgmäestikulaagritele. See omakorda paneb keha tootma hapnikku transportivaid punavereliblesid.

"Mõistan, kui seda kasutatakse valel eesmärgil, kuid ma ei teadnud, et seda on üldse võimalik teha. Oleme süsinikmonooksiidi kasutanud mäestikulaagrite edukuse hindamiseks," kommenteeris Vingegaard eelmise aasta lõpus. Rahvusvaheline rattaliit UCI esitas mullu WADA-le palve keelustada süsinikmonooksiidi valel otstarbel kasutamine ja nüüd on rahvusvaheline antidoping selle ka keelatud ainete nimekirja lisanud.

Toonane Escape Collective'i raport ei leidnud konkreetseid tõendeid, et mõni World Touri rattameeskond kasutab vingugaasi sooritusvõime parandamiseks. Avaldamisele järgnenud meediakära oli siiski piisav: UAE teatas järgmisel kuul, et lõpetab süsinikmonooksiidi kasutamise diagnostikameetodina. WADA seda siiski ei nõua, järgmisest aastast kehtib keeld vaid vingugaasi mittesihipärasele tarvitamisele.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

12:44

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

12:28

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

11:37

Ookeani taga särav Messi aitas Miami järjekordse võiduni ja play-off'i

11:08

WADA lisas vingugaasi keelatud ainete nimekirja

10:32

Alvareze kübaratrikk päästis Atleticole koduliigas kolm punkti

10:10

Eesti noortekoondis lasi Soome eakaaslastel lüüa kuus väravat

09:22

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

09:02

Forest naasis enam kui veerand sajandit kestnud pausi järel eurosarja

08:23

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

08:06

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.09

Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele Uuendatud

24.09

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

09:22

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

24.09

Kläbo viidi kurja herilase tõttu haiglasse

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo