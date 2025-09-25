X!

Eesti noortekoondis lasi Soome eakaaslastel lüüa kuus väravat

Jalgpall
Eesti U-16 jalgpallikoondis mängus Soome eakaaslastega
Eesti U-16 jalgpallikoondis mängus Soome eakaaslastega Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jalgpallikoondis jätkas Soomes toimuvat nelja võistkonna sõprusturniiri 2:6 kaotusega võõrustajatele. Eesti eest skoorisid Enrico Järitsa ja Ivan Krasnov.

Kõrgelt pressinud Soome alustas kohtumist teravalt ning kiirelt saadi mänguohjad enda kätte, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee. Kodumeeskonna surve jõudis sihini 15. minutil, kui Eesti väravavahi ja kaitseliini lohakuse järel tekkinud võimaluse realiseeris Joakim Nevalainen.

Viis minutit hiljem lendas Max Toukoneni kauglöök latipõrkest Eesti värava ristnurka, tehes seisuks 2:0. Veel neli minutit hiljem teenis Soome vasakult äärelt karistuslöögi, mis lendas Arti Alliku peast Andero Tatriku valvatavasse väravasse.

Vaheajal vahetas koondise peatreeneri kohusetäitja Marti Pähn välja kõik väljakumängijad ning suures plaanis läks Eesti mängupilt paremaks. 56. minutil ehitaski Eesti üles pika ja osava rünnaku, mille lõpetas täpse löögiga Enrico Järitsa. 62. minutil tekkis aga Eesti kaitseliinis segadus, mille järel saatis Soome kapten Eetu Pekkala palli neljandat korda eestlaste võrku. 70. minutil realiseeris soomlaste kiirrünnaku Ruslan Haapalainen.

75. minutil lendas Denis Zotovi karistuslöök Soome väravasse, kuid kohtunik fikseeris selles olukorras vabalöögi kodumeeskonnale. 82. minutil oli taas täpne Haapalainen. 86. minutil blokeeris Soome kaitsja oma karistusalas eestlaste pealelöögi käega ning järgnenud penalti realiseeris Ivan Krasnov. Seisul 6:2 kohtumine ka lõppes.

Reedel kohtub Eesti turniiri kolmanda ja neljanda koha mängus kell 10 hommikul Põhja-Iirimaaga. Turniiri võidu nimel mängivad Soome ja Island.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:44

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

11:37

Ookeani taga särav Messi aitas Miami järjekordse võiduni ja play-off'i

10:32

Alvareze kübaratrikk päästis Atleticole koduliigas kolm punkti

10:10

Eesti noortekoondis lasi Soome eakaaslastel lüüa kuus väravat

09:02

Forest naasis enam kui veerand sajandit kestnud pausi järel eurosarja

24.09

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

24.09

VIDEO | Levadia tuli Flora vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele Uuendatud

24.09

Äsja esimese koondisekutse teeninud Eerme peab operatsioonilauale heitma

24.09

18-aastane Mastantuono lõi Reali eest esimese värava

sport.err.ee uudised

12:44

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

12:28

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

11:37

Ookeani taga särav Messi aitas Miami järjekordse võiduni ja play-off'i

11:08

WADA lisas vingugaasi keelatud ainete nimekirja

10:32

Alvareze kübaratrikk päästis Atleticole koduliigas kolm punkti

10:10

Eesti noortekoondis lasi Soome eakaaslastel lüüa kuus väravat

09:22

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

09:02

Forest naasis enam kui veerand sajandit kestnud pausi järel eurosarja

08:23

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

08:06

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

24.09

ETV spordisaade, 24. september

24.09

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

24.09

VIDEO | Levadia tuli Flora vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele Uuendatud

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

24.09

Kristjan Tamm langes Falunis üksikmängus välja

loetumad

24.09

Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

24.09

Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele Uuendatud

24.09

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

09:22

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

24.09

Kläbo viidi kurja herilase tõttu haiglasse

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo