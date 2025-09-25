Eesti noortekoondis lasi Soome eakaaslastel lüüa kuus väravat

Kõrgelt pressinud Soome alustas kohtumist teravalt ning kiirelt saadi mänguohjad enda kätte, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee. Kodumeeskonna surve jõudis sihini 15. minutil, kui Eesti väravavahi ja kaitseliini lohakuse järel tekkinud võimaluse realiseeris Joakim Nevalainen.

Viis minutit hiljem lendas Max Toukoneni kauglöök latipõrkest Eesti värava ristnurka, tehes seisuks 2:0. Veel neli minutit hiljem teenis Soome vasakult äärelt karistuslöögi, mis lendas Arti Alliku peast Andero Tatriku valvatavasse väravasse.

Vaheajal vahetas koondise peatreeneri kohusetäitja Marti Pähn välja kõik väljakumängijad ning suures plaanis läks Eesti mängupilt paremaks. 56. minutil ehitaski Eesti üles pika ja osava rünnaku, mille lõpetas täpse löögiga Enrico Järitsa. 62. minutil tekkis aga Eesti kaitseliinis segadus, mille järel saatis Soome kapten Eetu Pekkala palli neljandat korda eestlaste võrku. 70. minutil realiseeris soomlaste kiirrünnaku Ruslan Haapalainen.

75. minutil lendas Denis Zotovi karistuslöök Soome väravasse, kuid kohtunik fikseeris selles olukorras vabalöögi kodumeeskonnale. 82. minutil oli taas täpne Haapalainen. 86. minutil blokeeris Soome kaitsja oma karistusalas eestlaste pealelöögi käega ning järgnenud penalti realiseeris Ivan Krasnov. Seisul 6:2 kohtumine ka lõppes.

Reedel kohtub Eesti turniiri kolmanda ja neljanda koha mängus kell 10 hommikul Põhja-Iirimaaga. Turniiri võidu nimel mängivad Soome ja Island.