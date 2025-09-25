X!

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

Shewarge Alene
Shewarge Alene Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Mai viimasel päeval Stockholmi maratoni võitnud Etioopia pikamaajooksja Shewarge Amare Alene suri kodumaal treeninglaagris 38 aasta vanuselt.

Alene sai Stockholmis naiste seas esikoha ajaga 2:30.38, tema isiklik rekord oli kaks aastat varem Kaplinnas joostud 2:27.26. Poolmaratonis oli etiooplanna tippmark kõrgetasemeline 1:07.

Stockholmi maratoni korraldajate teatel tabas maratoonarit kodumaal treeninglaagris viibides terviserike ning kuigi ta viidi haiglasse, ei suudetud tema elu päästa.

Stockholmi maraton jäigi suurema osa elust USA-s ja Mehhikos elanud Alene jaoks viimaseks.

