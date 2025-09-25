X!

Forest naasis enam kui veerand sajandit kestnud pausi järel eurosarja

Jalgpall
Nottingham Foresti mängijad tähistamas Igor Jesusi väravat
Nottingham Foresti mängijad tähistamas Igor Jesusi väravat Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Kunagine Inglismaa jalgpallihiid Nottingham Forest pidas kolmapäeval esimese euromängu pärast 1996. aastat, kui viigistas Euroopa liiga põhiturniiri avavoorus 2:2 Real Betisiga.

1979. ja 1980. aastal Euroopa karika, praeguse nimega Meistrite liiga võitnud Forest mängis Euroopas viimati aastal 1996, mil UEFA karikasarja raames alistati Prantsusmaa meeskonnad Auxerre ja Lyon ning kaotati veerandfinaalis Müncheni Bayernile.

Eelmisel Inglismaa kõrgliigahooajal seitsmenda koha saanud Forest kohtus oma Euroopa liiga põhihooaja avamängus Hispaania klubi Real Betisiga ning teenis võõrsil 2:2 viigi. Kogenud Cedric Bakambu viis võõrustajad veerand tundi kestnud mängu järel juhtima, Foresti põhiründaja Chris Woodi asemel algkoosseisu toodud suvine täiendus Igor Jesus vastas sellele kohe kahe tabamusega, aga endine ManU ääreründaja Antony viigistas 85. minutil.

"Mängisime esimesel poolajal suurepärast jalgpalli," kommenteeris kohtumise järel Foresti peatreener Ange Postecoglou. "Me ei suutnud aga mängu ära otsustada. Olen pettunud, et mängijad ja pealtvaatajad ei saanud oma panuse eest teenitud tasu. Pean tagama, et nad saavad pea püsti hoida, sest meil on palju, mille pärast optimistlik olla," lisas austraallane.

Teises voorus kohtub Forest Taani klubi Midtjyllandiga, seejärel tuleb vastamisi minna veel Porto, Grazi Sturmi, Malmö, Utrechti, Braga ja Ferencvarosega. 36 meeskonnaga liigatabelist pääsevad otse kaheksandikfinaali kaheksa meeskonda, 9.-24. kohale jäänud klubid mängivad ülejäänud kaheksa pileti nimel play-off'is.

Teised tulemused:

Midtylland - Grazi Sturm 2:0
PAOK - Tel Avivi Maccabi 0:0
Braga - Feyenoord 1:0
Crvena zvezda - Celtic 1:1
Zagrebi Dinamo - Fenerbahce 3:1
Freiburg - Basel 2:1
Malmö - Ludogorets 1:2
Nice - AS Roma 1:2

