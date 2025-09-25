X!

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

Käsipall
Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper
Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper Autor/allikas: Helin Potter/Viljandi HC
Käsipall

Meeste käsipalli meistriliiga jätkus kolmapäeval kolmanda vooru esimese kohtumisega, kui kaks esimest mängu võitnud Viljandi HC võõrustas raske Balti liiga nädalavahetuse järel sarja kahe kaotusega alustanud HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.

Vaatamata kurnavale Leedu reisile alustas Viljandi kodupubliku ees hästi ning Kristo Voika kaks väravat aitasid neil 4:1 eduseisu võtta. Kehra suutis siiski kiiresti taastuda ning juba poolaja keskpaigaks olid tablool viiginumbrid. Seitse väravat visanud Indrek Normaku resultatiivse mängu toel võttis HC Kehra perioodi lõpuks 15:14 eduseisu.

40. minutiks seitse karistusviset teeninud külalised alustasid teist poolaega paremini ning juhtisid viimase veerandtunni eel Sigmar Seermanni värava järel 24:21. Viis minutit enne kohtumise lõppu rebisid Horizoni mehed end juba 31:26 ette. Kui eelmisel hooajal võttis Kehral pea kolm kuud, et oma esimesed punktid hankida, siis tänavusel sügisel võeti juba kolmandas voorus 34:27 võit.

Normaku arvele jäi lõpuks oma meeskonna resultatiivseimana 11 väravat. Viljandi poolelt tabas Hendrik Koks 9 korda. Neljapäeval võõrustab nädala keskseks mänguks valitud kohtumises SK Tapa/Team Kaitsevägi HC Viimsi/Alexelat.

"Teadsime täna, et Viljandil on lühike pink ja Rasmus Otsa väravas ei ole," võttis kohtumise kokku HC Kehra eest viis väravat visanud Sigmar Seermann. "Rõhusime mänguplaanis oma trumbile - kiirrünnakutele. Suutsime kaitses, mis on ju käsipalli võti, asjad korras hoida ning selle pealt ka teises otsas lihtsaid väravaid saada."

Toimetaja: Anders Nõmm

