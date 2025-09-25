Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

Vaatamata kurnavale Leedu reisile alustas Viljandi kodupubliku ees hästi ning Kristo Voika kaks väravat aitasid neil 4:1 eduseisu võtta. Kehra suutis siiski kiiresti taastuda ning juba poolaja keskpaigaks olid tablool viiginumbrid. Seitse väravat visanud Indrek Normaku resultatiivse mängu toel võttis HC Kehra perioodi lõpuks 15:14 eduseisu.

40. minutiks seitse karistusviset teeninud külalised alustasid teist poolaega paremini ning juhtisid viimase veerandtunni eel Sigmar Seermanni värava järel 24:21. Viis minutit enne kohtumise lõppu rebisid Horizoni mehed end juba 31:26 ette. Kui eelmisel hooajal võttis Kehral pea kolm kuud, et oma esimesed punktid hankida, siis tänavusel sügisel võeti juba kolmandas voorus 34:27 võit.

Normaku arvele jäi lõpuks oma meeskonna resultatiivseimana 11 väravat. Viljandi poolelt tabas Hendrik Koks 9 korda. Neljapäeval võõrustab nädala keskseks mänguks valitud kohtumises SK Tapa/Team Kaitsevägi HC Viimsi/Alexelat.

"Teadsime täna, et Viljandil on lühike pink ja Rasmus Otsa väravas ei ole," võttis kohtumise kokku HC Kehra eest viis väravat visanud Sigmar Seermann. "Rõhusime mänguplaanis oma trumbile - kiirrünnakutele. Suutsime kaitses, mis on ju käsipalli võti, asjad korras hoida ning selle pealt ka teises otsas lihtsaid väravaid saada."