14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi
Iluuisutamise juunioride GP-sarja etapil Aserbaidžaanis Bakuus osalevad eestlastest meeste üksiksõidus Vladislav Tšurakov ja naiste üksiksõidus debütant Sofia Nekrassova.
14-aastane Nekrassova tegi igati korraliku debüüdi, kui kogus kolmapäeval sõidetud vabakavas 52,16 punkti. See tulemus andis talle lühikava kokkuvõttes 35 osaleja seas kümnenda koha.
Suurima punktisaagi korjas Iisraeli esindaja Sophia Shifrin (61,57), teine oli hiinlanna Yihan Wang (60,96) ja kolmas korealane Joo Hyewon (59,99).
Vabakava toimub reedel algusega kell 14.00.
Sel hooajal teist korda juunioride GP-sarjas võistlev Vladislav Tšurakov teenis lühikavas 55,90 punkti, millega jäi oma isiklikule rekordile alla pisut vähem kui 2,5 punktiga.
Esikolmiku moodustasid korealane Seo Minkyu (82,67), ameeriklane Patrick Blackwell (75,86) ja Belgia esindaja Denis Krouglov (73,75).
Vabakava on kavas neljapäeval algusega kell 17.00.
Toimetaja: Henrik Laever