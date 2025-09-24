14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

Vabakava on kavas neljapäeval algusega kell 17.00.

Esikolmiku moodustasid korealane Seo Minkyu (82,67), ameeriklane Patrick Blackwell (75,86) ja Belgia esindaja Denis Krouglov (73,75).

Sel hooajal teist korda juunioride GP-sarjas võistlev Vladislav Tšurakov teenis lühikavas 55,90 punkti, millega jäi oma isiklikule rekordile alla pisut vähem kui 2,5 punktiga.

Suurima punktisaagi korjas Iisraeli esindaja Sophia Shifrin (61,57), teine oli hiinlanna Yihan Wang (60,96) ja kolmas korealane Joo Hyewon (59,99).

14-aastane Nekrassova tegi igati korraliku debüüdi, kui kogus kolmapäeval sõidetud vabakavas 52,16 punkti. See tulemus andis talle lühikava kokkuvõttes 35 osaleja seas kümnenda koha.

Iluuisutamise juunioride GP-sarja etapil Aserbaidžaanis Bakuus osalevad eestlastest meeste üksiksõidus Vladislav Tšurakov ja naiste üksiksõidus debütant Sofia Nekrassova.

