Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Sander Raieste koduklubi Murcia kaotas Meistrite liiga eelturniiri otsustavas ringis Prantsusmaa klubile Chaloni Elanile 88:96 (26:29, 21:20, 18:27, 23:20).

Suurema osa avapoolajast tagaajaja rollis olnud Murcia vajus kolmandal veerandil veelgi sügavamasse auku, kui Chalon haaras 8:0 spurdi toel 66:53 eduseisu. Murcia jõudis küll viimase veerandi alguses nelja punkti kaugusele, aga lähemale mitte ning põhiturniirile pääses Chalon.

Raieste teenis mänguaega ligi 12 minutit, viskas üheksa punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/1, vabavisked 4/4), hankis kaks lauapalli ja sooritas kolm isiklikku viga.

Dylan Ennis viskas Murcia parimana 16 punkti, võitjate poolel kerkis üleplatsimeheks 26 punkti kogunud Jeremiah Hill.

Murcia jätkab eurohooaega tugevuselt neljandas eurosarjas FIBA Europe Cup, kus kuulutakse A-alagruppi koos Lublini Starti (Poola), Rilski Sportisti (Bulgaaria) ja ühe eelringist alustanud meeskonnaga. Samas sarjas mängivad ka BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Toimetaja: Henrik Laever

