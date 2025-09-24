X!

Kristjan Tamm langes Falunis üksikmängus välja

Tennis
Kristjan Tamm.
Kristjan Tamm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Kristjan Tamm (ATP 928.) pidi Rootsis Falunis toimuval M25 taseme ITF-i turniiril üksikmängus vastu võtma kaotuse.

Avaringis kuuenda asetusega vastase konkurentsist välja lülitanud Tamm kohtus teises ringis 18-aastase rootslase Patrik Munkhammariga, kes asub maailma edetabelis alles 1790. kohal.

Eestlane kaotas avaseti kindlalt 1:6. Teises setis jäi Tamm kiires lõppmängus peale 7:3 ning otsustav kolmas sett sai lõpplahenduse samuti tie-break'is, kus sel korral oli rootslane parem numbritega 7:2.

Paarismängus läheb Tamm koos britt Ben Jonesiga veerandfinaalis vastamisi Munkhammari ja Filip Stidelliga (Rootsi).

Toimetaja: Henrik Laever

