Kristjan Tamm langes Falunis üksikmängus välja
Eesti tennisist Kristjan Tamm (ATP 928.) pidi Rootsis Falunis toimuval M25 taseme ITF-i turniiril üksikmängus vastu võtma kaotuse.
Avaringis kuuenda asetusega vastase konkurentsist välja lülitanud Tamm kohtus teises ringis 18-aastase rootslase Patrik Munkhammariga, kes asub maailma edetabelis alles 1790. kohal.
Eestlane kaotas avaseti kindlalt 1:6. Teises setis jäi Tamm kiires lõppmängus peale 7:3 ning otsustav kolmas sett sai lõpplahenduse samuti tie-break'is, kus sel korral oli rootslane parem numbritega 7:2.
Paarismängus läheb Tamm koos britt Ben Jonesiga veerandfinaalis vastamisi Munkhammari ja Filip Stidelliga (Rootsi).
Toimetaja: Henrik Laever