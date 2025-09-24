X!

Äsja esimese koondisekutse teeninud Eerme peab operatsioonilauale heitma

Premium liiga
Karel Eerme.
Karel Eerme. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga klubi Harju JK Laagri teatas ühismeedias, et meeskonna resultatiivseim väravakütt Karel Eerme jääb pikaks ajaks väljakult eemale.

Facebookis avaldatud teate kohaselt vigastas 21-aastane ründaja möödunud nädalavahetusel peetud kohtumises Paide Linnameeskonnaga varbaluud.

Taastumisajaks prognoositakse kuus kuni kaheksa nädalat ehk tõenäoliselt Eerme sel hooajal Premium liigas rohkem väljakule ei tule. Koduste meistrivõistluste hooaeg lõppeb 8. novembril.

Premium liiga väravaküttide edetabelis Rauno Sappineni (14 väravat) järel teist kohta hoidev Eerme (13) teenis hiljuti Jürgen Hennilt esimese A-koondise kutse, kuid ei pääsenud Itaalia ega Andorra vastu väljakule.

Lisaks teatas Harju, et pikalt eemal olnud Imre Kartau ja Usalifa Jose Indi on tagasi treeningutel.

Toimetaja: Henrik Laever

