Eesti U-15 neidude jalgpallikoondis alistas Kosovo penaltitega

sport
Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis
Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
sport

Eesti U-15 neidude jalgpallikoondis mängis kolmapäeval esimese kohtumise Albaanias toimuval UEFA sõprusturniiril, kus Kosovo eakaaslaste vastu lepiti 2:2 viigiga. Järgnenud penaltiseerias näitas Eesti enda 10:9 paremust.

Eesti alustas kohtumist teravalt ning oli juba teisel minutil lähedal avaväravale, kui vastaste väravavaht pidi lati alt sekkuma. Pall lendas küll temast üle, kuid joonelt toodi see siiski ära. Kohtumise avavärav sündis 23. minutil, kui Kosovo teenis nurgalöögi ning selle järel sai mängija peaga värava ees resultatiivselt löögile, vahendab jalgpall.ee.

Eesti vastas kohe hea rünnakuga ja jõudis värava alla, kuid vastaste väravavaht oli kindel. Mängu 33. minutil avanes Eestil suurepärane võimalus viigistada, kui standardolukorrast saadeti pall värava ette, kuid löök takerdus kaitsjatesse. Viigivärav tuli siiski kuus minutit hiljem – paremalt äärelt tulnud täpne tsenderdus leidis karistusalas Adele Prede, kes suunas palli peaga võrku.

Teine poolaeg algas Eestile hästi – esimeses pooles võideti pall enda valdusse ja täpsete söötudega leiti Grethe-Liis Mäeväli, kes jäi vastaste väravavahiga silmitsi ning saatis palli kindlalt võrku. Kosovo jõudis 76. minutil viigini, kui Eesti karistusalas vastane reeglitevastaselt maha võeti ning Kosovo teenis penalti. Löök 11 meetrilt oli täpne ning viigistas seisu 2:2. 

Kohtumise lõpus surus Eesti veel võiduväravat otsides, kuid ei suutnud palli enam võrku toimetada ning normaalaja järel jäi seis viigiliseks. Järgnenud penaltiseerias jäi Eesti kindlaks ja võitis tulemusega 10:9.

Lisaks Kosovole kohtub Eesti turniiril Albaania ja Moldovaga. Võõrustajatega minnakse vastamisi reedel, 26. septembril ning viimane kohtumine mängitakse 29. septembril Moldova vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

