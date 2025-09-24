MLB võtab kasutusele tennisest tuttava VAR-süsteemi

MLB võistluskomisjon kogunes teisipäeval ning otsustas hääletada nn robotkohtuniku süsteemi poolt, mille abil saavad meeskonnad vaidlustada neile mittesobivat viset.

Pesapallis saab mäng alguse viskajast ja lööjast: viskaja seisab künkal, mis asub lööjast umbes 18 meetri kaugusel ning saadab lööja suunas teele viske, mida lööja kurikaga tabada üritab. Lööja eesmärk on panna pall mängu ning siis joostes pesale jõuda, viskaja eesmärk on omakorda lööja välja visata. Välja viskamiseks on vaja saata pall kolm korda läbi nn strike zone'i, mille mõõtmed on lööja põlvedest kuni tema vöökohani, laiuseks on 43-sentimeetrine kodupesa.

Lööjad tulevad aga erinevates mõõtmetes ning väikest löögitsooni hindavad kohtuniku silmad, kes teevad seda küll ligi 90-protsendilise täpsusega, aga sellegipoolest tekib viskajatel, lööjatel ja ka treeneritel tihtipeale kaebusi ning need elatakse tihtipeale välja just kohtunike peal. MLB sõnul on 60 protsenti sel hooajal mängust välja heidetud mängijate ja treenerite kaebused olnud seotud just löögitsooniga ja liiga soovib just seda numbrit vähendada.

MLB on aastaid arenguliigades uut VAR-süsteemi katsetanud ning otsustas nüüd selle ka maailma suurimas liigas kasutusele võtta. Robotkohtunik toimib sarnaselt sellele, mida tennises juba aastakümneid kasutatud on. Löögitsooni jälgib 12 kaamerat ning meeskondadel on mängu jooksul võimalik vaidlustada kaht viset.

Tänavune MLB hooaeg on jõudnud lõpusirgele ning meeskondadel on jäänud pidada oma 162 mängust koosneva hooaja viimased neli-viis mängu. American League'i liider on Toronto Blue Jays (90 võitu, 67 kaotust), National League'is on esikohal Milwaukee Brewers (95-63).

Play-off'iga tehakse algust 30. septembril, finaalseeria ehk World Series algab 24. oktoobril.