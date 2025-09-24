Shein ja Fredrikstad sammusid üleminutite väravast järgmisesse ringi

Valerenga vastu võõrsil algkoosseisus startinud Shein aitas oma meeskonna 20. minutil avaväravani. Paremasse äärde söödu saanud eestlane viis palli läbi Joannes Bjartalidi ja Stian Stray Molde värava ette jooksnud Daniel Eidile, kellele jäi realiseerimise vaev, vahendab Soccernet.ee.

Shein vahetati välja 59. minutil, kui ta tööandja juhtis parasjagu 1:0. Kohtumise lõppfaas kujunes väga dramaatiliseks. Kodumeeskond Valerenga viigistas normaalaja seitsmendal üleminutil, ent minut hiljem läks Fredrikstad 2:1 juhtima, vältides lisaaega ning tagades pääsu kaheksandikfinaali.

Fredrikstad asub taas võistlustulle pühapäeval, kui koduliiga raames sõidetakse külla kolmandal real asetsevale Brannile. Sheini koduklubi on 21 mänguga kogunud 31 punkti, mis asetab nad kuuendale kohale.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

