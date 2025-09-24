Tamm oli Rootsi turniiril nii üksik- kui paarismängu edukas

Eesti tennisist Kristjan Tamm alustas Rootsis Falunis toimuvat M25 kategooria ITF-i turniiri edukalt, teenides edasipääsu nii üksi kui paarilisega.

Tamm (ATP 928.) läks avaringis kokku turniiril kuuenda asetuse saanud sakslase Lucas Gerchiga (ATP 568.) ning läks avasetis murde toel 3:1 juhtima. Enam ta eduseisu ei loovutanud ning Tamm teenis 6:4 võidu, aga kaotas teise seti 3:6. Otsustavas vaatuses mängisid mehed tasavägiselt, aga Tamm suutis seisul 5:4 murda ning pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumise võita.

27-aastane Tamm kohtub kaheksandikfinaalis üheksa aastat noorema Patrik Munkhammariga (ATP 1792.).

Paarismängus sai Tamm koos briti Ben Jonesiga teise asetuse ning nad alistasid sakslase Sebastian Fanselow ja rootslase Jonathan Ivarssoni 6:3, 6:3. Veerandfinaalis on vastasteks Filip Stidell ja eelmainitud Munkhammar.