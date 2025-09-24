Laas teenis Poyang Lake velotuuril järjekordse profivõidu

Eestimaa ainsat profimeeskonda esindav Laas edestas Poyang Lake üheksanda etapi (Shukou - Taihe; 107 km) grupifinišis Sergey Rostovsevi ja Alexander Sebastian Pitat ning pälvis oma teise etapivõidu.

"Oli üsna lihtne päev, suutsime oma soovi teistele peale suruda ja mingi väikse ohutu jooksikutegrupi minema," ütles võitja. "Seejärel hakkasime kontrollima ja meile tuli appi ka tuuri liidertiim ning seejärel ka austraallaste meeskond, kes soovis samuti grupifinišit."

"Poisid tegid väga head tööd, viimased poolteist kilomeetrit olin koos [Oskar] Nisuga ja ta "kuuletus" mulle hästi, tegi õiged otsused ja võit tuli üsna veenvalt!" lisas Laas.

Norman Vahtra (China Anta - Mentech Cycling Team) pälvis lõpuspurdis viienda koha, Nisu lõpetas 42. kohaga, Martti Lenzius oli 83. ja Gleb Karpenko 100. (mõlemad Quick Pro Team).

Velotuuril on jäänud veel sõita kaks etappi, võitja selgub reedel.