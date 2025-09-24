X!

TÄNA OTSE | Levadial on Tallinna derbis hädasti võitu vaja

Premium liiga
Premium liiga

Täna õhtul peetakse koduses jalgpalli Premium liigas oluline kohtumine, kui Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia peavad järjekordse Tallinna derbi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson ning stuudiot juhib Aet Süvari.

Levadia alustas hooaega võimsalt ning figureeris liigatabeli tipus sisuliselt hooaja algusest saati, kuid Flora hüppas neist maikuu lõpus mööda. Levadia võttis järgmise kuuga oma esikoha tagasi ning püsis seal augusti lõpuni, aga viimases kolmes kohtumises on Levadia teeninud vaid ühe viigipunkti.

Alates nende viimasest võidust 29. augustil on nad kaotanud Nõmme Kaljule 1:2 ning alles nädal tagasi ka Florale 1:3. "Motivatsioonis pole meie puhul küsimust. Väga raske on selgitada, mis on meiega juhtunud," ütles Levadia poolkaitsja Til Mavretic mängueelsel pressikonverentsil.

"Mõnikord tekitab frustratsiooni see, kui palju energiat me mängu paneme - mängime palliga ja ründame, pressime, siis aga laseme vastasel võimalusi luua ja värava lüüa. Peame need asjad korda tegema. Mõnikord teeme asjad vastasele liiga lihtsaks," lisas ta. "Aga probleem ei ole motivatsioonis ja riietusruumis valitsevas energias."

Flora on hooaja vältel Levadia kannul püsinud ning on rivaaliga võrreldes täiesti teistsuguses hoos: Flora on võitnud Premium liigas oma viimased kuus kohtumist, viimati tunti koduses kõrgliigas kaotusvalu üldse 21. juunil.

"Need on mängud, kus eraldi motiveerimist keegi ei vaja. Kõik teavad, mis on kaalul," ütles ründaja Rauno Sappinen. "Meie jaoks on kõige olulisem mängida enda mängu, teha neid asju, mis oleme kokku leppinud."

Sel hooajal on Flora ja Levadia kohtunud kolmel korral, Flora on võitnud kaks kohtumist ja aprillis mängiti viiki. Tõenäoliselt minnakse vastamisi ka Tipneri karikavõistlustel, aga kolmapäevane derbimäng on Eesti meistri selgitamises ülimalt oluline, sest Flora (66 punkti) läheks võidu puhul üheksaga juhtima. Kui Levadia (60 p) kehv hoog jätkub, avab see potentsiaalselt ukse ka Paide Linnameeskonnale (55 p).

Toimetaja: ERR Sport

