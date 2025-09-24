Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

Leedu korvpalli kõrgliigas läksid teisipäeva õhtul vastamisi Kristian Kullamäe ja Mihkel Kirvese koduklubid, Kullamäe ning Lietkabelis teenisid kindla võidu.

Lietkabelis tegi kodupubliku ees avaveerandi lõpus viigiseisust 8:0 spurdi ning jätkas teisel veerandil võimsa hooga, riietusruumidesse mindi võõrustaja 52:30 eduseisul. Panevežyse klubi lõpetas kohtumise kindlalt ning paisutas otsustaval veerandil eduseisu lausa 33-punktiliseks, vormistades lõpusireeni kõlades kindla 101:74 (21:13, 31:17, 21:21, 28:23) võidu.

Kullamäe tegi soliidse mängu, kui kogus 24 minutiga 11 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 3/8), viis resultatiivset söötu ja kolm lauapalli. Juulis hüppeliigese tõttu operatsioonil käinud Kirves veel taastub, eeldatavasti jookseb ta väljakule novembrikuus.

Üleplatsimees oli 21 punkti visanud Lietkabelise ameeriklane Augustine Rubit, kes kogus 21 punkti ja seitse lauapalli. Tema kaasmaalane panustas võidumängus 19 punkti, leedukas Gabrielius Maldunas lisas omalt poolt veel 17 silma, kaheksa lauda ja kuus korvisöötu. Jonava parim oli 16 punkti kogunud Hilmar Henningsson, endine Tartu Ülikooli tsenter Jalen Henry kogus 11 punkti, viis korvisöötu ja kolm lauda.

Lietkabelis kaotas hooaja avamängu Neptunasele 84:96 ning jätkab Leedu kõrgliiga tabelis viiendal kohal, kuid on seni mõlemad mängud kaotanud Jonavaga ainsad klubid, kes on üldse kaks mängu pidanud.

Lietkabelis alustab 1. oktoobril teekonda EuroCupis, kui külla sõidab Besiktas.