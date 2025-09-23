TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

Kevadel Saksamaa karikavõitjaks kroonitud ning Bundesliga play-off'i esimeses ringis hilisemale meistrile Müncheni Bayernile alla jäänud MBC hakkas vahet vaikselt suurendama teise veerandaja lõpus ning vaheajale mindi Saksamaa klubi 43:35 eduseisus.

Kolmas veerandaeg kuulus Saksamaa südames oleva Weissenfelsi linna klubile juba 22:8 ning lõpusireeniks oli tablool nende 27-punktiline võit.

TalTechi poolelt jõudsid kahekohalise punktisummani kaks mängijat, kui Taavi Jurkatamm viskas 14 ja Oliver Metsalu 12 punkti. Üleplatsimeheks oli MBC kasuks 20 punkti visanud Marcus Foster. TalTech tabas viskeid 33-, võõrustajad 48-protsendiliselt.

Oktoobri esimesel päeval sõidab TalTech ENBL-i liiga raames külla Hollandi klubile Groningen, seejärel võõrustatakse 4. oktoobril oma Eesti-Läti liiga avamängus Valmierat.