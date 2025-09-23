X!

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

Korvpall
Siim-Markus Post (palliga)
Siim-Markus Post (palliga) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti korvpalliklubi TalTech/ALEXELA alustas teisipäeval mänge Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL kindla 57:84 kaotusega Saksamaa meeskonnale Mitteldeutscher BC.

Kevadel Saksamaa karikavõitjaks kroonitud ning Bundesliga play-off'i esimeses ringis hilisemale meistrile Müncheni Bayernile alla jäänud MBC hakkas vahet vaikselt suurendama teise veerandaja lõpus ning vaheajale mindi Saksamaa klubi 43:35 eduseisus.

Kolmas veerandaeg kuulus Saksamaa südames oleva Weissenfelsi linna klubile juba 22:8 ning lõpusireeniks oli tablool nende 27-punktiline võit.

TalTechi poolelt jõudsid kahekohalise punktisummani kaks mängijat, kui Taavi Jurkatamm viskas 14 ja Oliver Metsalu 12 punkti. Üleplatsimeheks oli MBC kasuks 20 punkti visanud Marcus Foster. TalTech tabas viskeid 33-, võõrustajad 48-protsendiliselt.

Oktoobri esimesel päeval sõidab TalTech ENBL-i liiga raames külla Hollandi klubile Groningen, seejärel võõrustatakse 4. oktoobril oma Eesti-Läti liiga avamängus Valmierat.

Toimetaja: Anders Nõmm

korvpalliuudised

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

23.09

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

23.09

Anna Gret Asi alustas Belgias hooaega

23.09

Tallinn pakub suurhalli rajamiseks välja Ülemiste kaubajaama ala

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama

22.09

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

22.09

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga

21.09

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

21.09

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

21.09

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

21.09

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

videod

sport.err.ee uudised

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

23.09

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

23.09

ETV spordisaade, 23. september

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

23.09

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

23.09

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

23.09

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

23.09

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

23.09

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

23.09

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

23.09

Kolm Eesti veemotosportlast jõudsid Saksamaal pjedestaalile

23.09

Kullas lõpetas suure lombi taga SMX hooaja

loetumad

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

23.09

PSG sai suurimalt rivaalilt hooaja esimese kaotuse

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

22.09

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo