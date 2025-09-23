Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

Jari Litmaneni nime kandval staadionil toimunud matš algas Eesti jaoks hästi, sest 17. minutil mindi Ivan Krasnovi tabamusest kohtumist juhtima. 36. minutil kahekordistas eduseisu Artjom Timakovi tabamus, vahendab jalgpall.ee.

Teine poolaeg kuulus aga Islandile, sest kahel korral skooris Arnar Bjarki Gunnleifsson, ühe tabamuse lisasid Bjarki Örn Brynjarsson ning Benjamin Björnsson.

Kolmapäeval kell 17.30 kohtub Eesti Soomega ning sellest kohtumisest näeb ka otseülekannet. Reedel võetakse mõõtu Põhja-Iirimaa eakaaslastega.

Noormeeste U-16 koondis Soomes toimuvaks turniiriks:

Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev

Oskar Künnapuu (06.03.2010) – JK Tabasalu

Kennert Kangur (05.01.2010) – FC Elva

Andero Tatrik (24.04.2011) – Rae Spordikool

Simon Zadeh (30.11.2010) – IK Sirius Academy (SWE)

Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United

Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United

Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev

Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia

Aksel Bild (01.07.2010) – Rakvere JK Tarvas

Paul Jakob Strus (18.02.2010)– Viimsi JK

Matvei Guljajev (30.04.2010) – FCI Levadia

Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia

Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United

Denis Zotov (22.11.2011) – FC Nõmme United

Kristjan Kabanen (02.03.2010) – FC Nõmme United

Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva

Ruslan Turabov (27.04.2010) – FCI Levadia

Roman Lukin (22.02.2011) – FCI Levadia

Enrico Järitsa (09.05.2020) – JK Tallinna Kalev

Artjom Timakov (01.01.2010) – FCI Levadia

Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev

Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)

Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora

Peatreeneri kohusetäitja: Marti Pähn