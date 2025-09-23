X!

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

Jalgpall
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jalgpallikoondis alustas Soomes peetavat sõprusturniiri 2:4 kaotusega Islandi eakaaslaste vastu.

Jari Litmaneni nime kandval staadionil toimunud matš algas Eesti jaoks hästi, sest 17. minutil mindi Ivan Krasnovi tabamusest kohtumist juhtima. 36. minutil kahekordistas eduseisu Artjom Timakovi tabamus, vahendab jalgpall.ee.

Teine poolaeg kuulus aga Islandile, sest kahel korral skooris Arnar Bjarki Gunnleifsson, ühe tabamuse lisasid Bjarki Örn Brynjarsson ning Benjamin Björnsson.

Kolmapäeval kell 17.30 kohtub Eesti Soomega ning sellest kohtumisest näeb ka otseülekannet. Reedel võetakse mõõtu Põhja-Iirimaa eakaaslastega.

Noormeeste U-16 koondis Soomes toimuvaks turniiriks:

Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Oskar Künnapuu (06.03.2010) – JK Tabasalu
Kennert Kangur (05.01.2010) – FC Elva
Andero Tatrik (24.04.2011) – Rae Spordikool
Simon Zadeh (30.11.2010) – IK Sirius Academy (SWE)
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Aksel Bild (01.07.2010) – Rakvere JK Tarvas
Paul Jakob Strus (18.02.2010)– Viimsi JK
Matvei Guljajev (30.04.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Denis Zotov (22.11.2011) – FC Nõmme United
Kristjan Kabanen (02.03.2010) – FC Nõmme United
Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva
Ruslan Turabov (27.04.2010) – FCI Levadia
Roman Lukin (22.02.2011) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2020) – JK Tallinna Kalev
Artjom Timakov (01.01.2010) – FCI Levadia
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora

Peatreeneri kohusetäitja: Marti Pähn

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:59

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

14:15

Juventuse endised ninamehed läksid prokuratuuriga kokkuleppele

13:29

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

10:20

Napoli pidas uustulnukaga maha tulise lahingu

09:08

PSG sai suurimalt rivaalilt hooaja esimese kaotuse

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

Eesti saalikoondis lõpetas turniiri väravaterohke viigiga Malta vastu

22.09

Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema

21.09

Arsenal pääses lõpuminutitel kaotusest kodus

sport.err.ee uudised

19:28

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

18:59

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

18:28

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

17:40

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16:59

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

16:24

Kolm Eesti veemotosportlast jõudsid Saksamaal pjedestaalile

15:43

Kullas lõpetas suure lombi taga SMX hooaja

15:18

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

14:47

Anna Gret Asi alustas Belgias hooaega

14:15

Juventuse endised ninamehed läksid prokuratuuriga kokkuleppele

13:29

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

12:49

Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

11:35

KUULA | millise hinnangu annab "Võimla" Eesti kergejõustikukoondisele?

11:16

Teisipäeval alanud Spordinädala kavas on üle tuhande liikumissündmuse

10:51

Peeter Pruus lõpetas raskeks kujunenud hooaja

10:20

Napoli pidas uustulnukaga maha tulise lahingu

09:46

Nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid kiirmales

09:08

PSG sai suurimalt rivaalilt hooaja esimese kaotuse

08:33

Tallinn pakub suurhalli rajamiseks välja Ülemiste kaubajaama ala

loetumad

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama Uuendatud

22.09

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

09:08

PSG sai suurimalt rivaalilt hooaja esimese kaotuse

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo