Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega
Eesti noormeeste U-16 vanuseklassi jalgpallikoondis alustas Soomes peetavat sõprusturniiri 2:4 kaotusega Islandi eakaaslaste vastu.
Jari Litmaneni nime kandval staadionil toimunud matš algas Eesti jaoks hästi, sest 17. minutil mindi Ivan Krasnovi tabamusest kohtumist juhtima. 36. minutil kahekordistas eduseisu Artjom Timakovi tabamus, vahendab jalgpall.ee.
Teine poolaeg kuulus aga Islandile, sest kahel korral skooris Arnar Bjarki Gunnleifsson, ühe tabamuse lisasid Bjarki Örn Brynjarsson ning Benjamin Björnsson.
Kolmapäeval kell 17.30 kohtub Eesti Soomega ning sellest kohtumisest näeb ka otseülekannet. Reedel võetakse mõõtu Põhja-Iirimaa eakaaslastega.
Noormeeste U-16 koondis Soomes toimuvaks turniiriks:
Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Oskar Künnapuu (06.03.2010) – JK Tabasalu
Kennert Kangur (05.01.2010) – FC Elva
Andero Tatrik (24.04.2011) – Rae Spordikool
Simon Zadeh (30.11.2010) – IK Sirius Academy (SWE)
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Aksel Bild (01.07.2010) – Rakvere JK Tarvas
Paul Jakob Strus (18.02.2010)– Viimsi JK
Matvei Guljajev (30.04.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Denis Zotov (22.11.2011) – FC Nõmme United
Kristjan Kabanen (02.03.2010) – FC Nõmme United
Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva
Ruslan Turabov (27.04.2010) – FCI Levadia
Roman Lukin (22.02.2011) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2020) – JK Tallinna Kalev
Artjom Timakov (01.01.2010) – FCI Levadia
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Peatreeneri kohusetäitja: Marti Pähn
